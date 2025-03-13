Куртуа: «Если вы побеждаете 1:0 и не можете забить ещё раз, сами виноваты»

Голкипер «Реала» высказался о словах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который заявил, что нападающий Хулиан Альварес забил пенальти в послематчевой серии ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов без нарушения правил (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

Я устал от того, что все всё время изображают жертву и ноют. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Полагаю, они всё видели чётко, поэтому и дали свисток. Люди могут и ошибаться, но они всё чётко видели. Если вы побеждаете 1:0 и не можете забить ещё раз, сами виноваты.