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Куртуа: «Если вы побеждаете 1:0 и не можете забить ещё раз, сами виноваты»

сегодня, 11:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о словах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который заявил, что нападающий Хулиан Альварес забил пенальти в послематчевой серии ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов без нарушения правил (2:2 по сумме двух матчей, 4:2 в серии пенальти).

Я устал от того, что все всё время изображают жертву и ноют. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Полагаю, они всё видели чётко, поэтому и дали свисток. Люди могут и ошибаться, но они всё чётко видели. Если вы побеждаете 1:0 и не можете забить ещё раз, сами виноваты.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:45, ред.
Не увидел там нарушения, а если оно есть то дайте перебить.
Но у нас тогда также гол украли, у Соболева, так что это футбол, а ВАР это зло
Но самое главное, что забей Альварес по правилам, то не факт, что там дальше все так же было
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 14:22
А о том, что сам и настучал судье на Альвареса, тактично умолчал)
Niagara
Niagara
сегодня в 14:17
там не было нарушения, так что сам не ной, опять повезло вам сильно
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:05
Атлеты сами виноваты , Реал хоть и не забил, но максимально атаковал, и старался забить, не доводить дело до пенальти, оголяли оборону, получали контр атаки, но всё же хотел решить это в основное время, Матрасники играли максимально осторожно, когда был вариант, затягивали время чуток, видно было что они согласны на серию пенальти. Мне кажется успех Реала в том, что по сравнению с другими командами, им более легче будет принять если они не пройдут дальше, потому-что почти вче игроки по несколько раз брали ЛЧ, для них это не мечта всей жизни, а очередной ушастый кубок, который они привыкли брать почти каждый сезон. Нервов нет, волнении нет.
Реал Мадрид и только
Реал Мадрид и только
сегодня в 14:04
Если честно, этот Атлетико уже одолел меня. Их бы дисквалифицировать по-хорошему. С их участием ничего бы не смотреть. Ставят автобус, иди играй. Ни зрелища, ни красоты. Куртуа абсолютно прав. Сами виноваты.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:12, ред.
Серия пенальти это значит что обе команды были плохи, особенно во вчерашнем матче, если не можете сравнять и доводите до дополнительного времени и серии пенальти то сами виноваты можно было бы сказать в адрес Реала с тем же успехом. Слова пустые и сам Куртуа наверняка это понимает. Так что Реалу просто повзло что они сейчас не изображают жертв и не ноют, отскочили. За вчерашнюю трусливую игру окрестить жертвами и нытиками надо всех вообще, даже за две трусливых игры. Единственное оправдание для Реала что они как матёрый волк ЛЧ имели в серии пенальти психологическое преимущество и можно сказать что так и было задумано, хотя когда пропускаешь на 32 секунде матча в какой то план как то не верится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:45
Все верно заметил Куртуа. У Атлетико нет врождённого инстинкта убийцы..дожать и убить раненного Реала. Поэтому проигрывают важные матчи. Счёт 1-0 ненадёжно. Тем более по сумме двух встреч 2-2.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:42
Куртуа очень удачно оговорился про Реал, что уже устал про постоянное нытьё и изображение жертвы.
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