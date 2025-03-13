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Родриго: «Мы надавили на судью, и он пересмотрел эпизод с пенальти»

вчера, 20:48
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Вингер «Реала» Родриго Силва заявил, что издалека увидел двойное касание Хулиана Альвареса при ударе в серии пенальти.

Я стал говорить ребятам, что было два касания, и они подумали, что я, должно быть, шучу. Потом внезапно другие игроки, которые могли посмотреть видео на планшетах, стали кричать: «Два касания!» – и тогда я сказал: «Я же говорил». Потом мы стали давить на судью, и он пересмотрел эпизод и увидел два касания. Не думаю, что когда-либо видел такое.

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Все комментарии
Кавер
Кавер ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:37
Типичный победитель
Брулин
Брулин
вчера в 21:36
“Надавили на судью”…Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:35, ред.
Вы всё своё существование то давите на судей до плачете на вес мир!
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:27
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:13
    Правильно сделали, что надавили на судью и заставили его пересмотреть эпизод с пенальти. Правила созданы для того, чтобы их выполнять. Игроки Реала просто поспособствовали восстановлению справедливости. Ещё раз с победой, Реал!!!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 21:11
    Ну нормально, то есть он хочет сказать что судья поддался давлению от футболистов? Он хоть в курсе что дискредитирует судью по полной своими словами? Похож этот спич на хвастовство если честно, вот мы такие крутые, давим на судей и они прогибаются, а у меня в частности глаз как у орла
    протон
    протон
    вчера в 21:03
    Стоило Атлетико раскрыться, как они тут же получили пенку на контратаке.
    Нормальная тактика была у АМ. Были и моменты, Корреа дважды выбегал, Серлот по мячу не попал, Тибо тоже не без дела стоял. Могли ли они быть острее? Да, могли. Мог ли Реал наказать их в быстром переходе? Еще как.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:57
    Ну типичный реал)))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:52
    И такое бывает в футболе . Ничего сверхъестественного не произошло.
    Гость
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