Родриго: «Мы надавили на судью, и он пересмотрел эпизод с пенальти»

Вингер «Реала» Родриго Силва заявил, что издалека увидел двойное касание Хулиана Альвареса при ударе в серии пенальти.
Я стал говорить ребятам, что было два касания, и они подумали, что я, должно быть, шучу. Потом внезапно другие игроки, которые могли посмотреть видео на планшетах, стали кричать: «Два касания!» – и тогда я сказал: «Я же говорил». Потом мы стали давить на судью, и он пересмотрел эпизод и увидел два касания. Не думаю, что когда-либо видел такое.
Нормальная тактика была у АМ. Были и моменты, Корреа дважды выбегал, Серлот по мячу не попал, Тибо тоже не без дела стоял. Могли ли они быть острее? Да, могли. Мог ли Реал наказать их в быстром переходе? Еще как.
Нормальная тактика была у АМ. Были и моменты, Корреа дважды выбегал, Серлот по мячу не попал, Тибо тоже не без дела стоял. Могли ли они быть острее? Да, могли. Мог ли Реал наказать их в быстром переходе? Еще как.