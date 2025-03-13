Родриго: «Мы надавили на судью, и он пересмотрел эпизод с пенальти»

Вингер «Реала» заявил, что издалека увидел двойное касание при ударе в серии пенальти.

Я стал говорить ребятам, что было два касания, и они подумали, что я, должно быть, шучу. Потом внезапно другие игроки, которые могли посмотреть видео на планшетах, стали кричать: «Два касания!» – и тогда я сказал: «Я же говорил». Потом мы стали давить на судью, и он пересмотрел эпизод и увидел два касания. Не думаю, что когда-либо видел такое.