«Интер» и «Милан» хотят подписать полузащитника «Реала» Гюлера

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщается, в подписании турка заинтересованы «Интер» и «Милан». Футболист недоволен своим положением в мадридском клубе.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщается, в подписании турка заинтересованы «Интер» и «Милан». Футболист недоволен своим положением в мадридском клубе.
Чахнет и не побоюсь этого слова деградирует на глазах способный
парень! Надо решать,хотя бы с арендой,но решать,сейчас!
Чахнет и не побоюсь этого слова деградирует на глазах способный
парень! Надо решать,хотя бы с арендой,но решать,сейчас!