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«Интер» и «Милан» хотят подписать полузащитника «Реала» Гюлера

вчера, 21:44

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщается, в подписании турка заинтересованы «Интер» и «Милан». Футболист недоволен своим положением в мадридском клубе.

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12 марта
Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 22:21
в аренду надо отдать милану, может получиться как у Браима!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:16
...ну, по чесноку, жалко парня и ещё и по тому, что техника не усовершенствуется в "боевых действиях", а только на тренеровках!
Чахнет и не побоюсь этого слова деградирует на глазах способный
парень! Надо решать,хотя бы с арендой,но решать,сейчас!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:51
Хотят спасти карьеру турку
Гость
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