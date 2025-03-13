Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Арсенал» хочет подписать Сане в качестве свободного агента

сегодня, 10:35

Нападающий «Баварии» Лерой Сане попал в сферу интересов «Арсенала».

Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца нынешнего сезона. «Канониры» надеются подписать футболиста бесплатно.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета уже взаимодействовал с Сане во время работы в «Манчестер Сити», у рулевого и игрока хорошие взаимоотношения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКлуб из Саудовской Аравии предложил контракт ван Дейку
Сегодня, 09:22
Слухи«Бавария» может подписать Неймара
Вчера, 23:47
СлухиСалаху придётся сократить зарплату ради перехода в «Барселону»
Вчера, 22:08
Слухи«Реал» хочет подписать Энцо Фернандеса, «Челси» установил цену за игрока
Вчера, 21:25
Слухи«Бавария» и «Реал» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:56
Слухи«Ювентус» может снизить запрашиваемую за Влаховича сумму
Вчера, 20:34
Все комментарии
k7hwbcr52zc2
k7hwbcr52zc2
сегодня в 12:08
Будет не плохо поиметь бесплатно такого форварда
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:03, ред.
Вот уж чьи болельщики должны баннеры против владельцев вывешивать. Арсенал, находясь который год в группе лидеров АПЛ, не может купить нападающих, и побирается, в расчёте на халяву. А халява - это только такие как Сане, ибо всё ценное - за приличные бабки.

P.S. Попал Сака в лазарет..., и ничего путного нет в атаке. До сих пор.
протон
протон
сегодня в 11:29
Ну если он как замена тросара, который не подписал контракт, то почему и нет. Но только не для основы, чисто ротация, чуваку 29 лет. И опять же, вопрос ЗП, давать ему 200+? Ну такое себе.
Еще добавлю, 21 игра за баварию в этом сезоне, то есть он не глубокий лавочник и будет интереснее того же стерлинга.
Capral
Capral
сегодня в 11:05
Как сказал однажды бывший тренер Баварии Т.Тухель: "Техническая оснащенность Сане бежит на астрономическом расстоянии перед его игровым мышлением"...

Сане конечно не лишний в Баварии, но не думаю, что его уход серьезно скажется на атакующей игре Баварии. Сане, иногда больше вредит, чем помогает. Игрок техничный, обостряющий, но часто увлекается обводкой во вред командным действиям.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 