«Арсенал» хочет подписать Сане в качестве свободного агента

Нападающий «Баварии» Лерой Сане попал в сферу интересов «Арсенала».
Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца нынешнего сезона. «Канониры» надеются подписать футболиста бесплатно.
Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета уже взаимодействовал с Сане во время работы в «Манчестер Сити», у рулевого и игрока хорошие взаимоотношения.
P.S. Попал Сака в лазарет..., и ничего путного нет в атаке. До сих пор.
P.S. Попал Сака в лазарет..., и ничего путного нет в атаке. До сих пор.
Еще добавлю, 21 игра за баварию в этом сезоне, то есть он не глубокий лавочник и будет интереснее того же стерлинга.
Еще добавлю, 21 игра за баварию в этом сезоне, то есть он не глубокий лавочник и будет интереснее того же стерлинга.
Сане конечно не лишний в Баварии, но не думаю, что его уход серьезно скажется на атакующей игре Баварии. Сане, иногда больше вредит, чем помогает. Игрок техничный, обостряющий, но часто увлекается обводкой во вред командным действиям.
Сане конечно не лишний в Баварии, но не думаю, что его уход серьезно скажется на атакующей игре Баварии. Сане, иногда больше вредит, чем помогает. Игрок техничный, обостряющий, но часто увлекается обводкой во вред командным действиям.