«Арсенал» хочет подписать Сане в качестве свободного агента

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сегодня, 10:35

Нападающий «Баварии» попал в сферу интересов «Арсенала».

Контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до конца нынешнего сезона. «Канониры» надеются подписать футболиста бесплатно.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета уже взаимодействовал с Сане во время работы в «Манчестер Сити», у рулевого и игрока хорошие взаимоотношения.