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«Манчестер Сити» интересуется нападающим ПСЖ

вчера, 20:12

Нападающий ПСЖ Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» могут попробовать подписать футболиста этим летом.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:56, ред.
Пусть забирают..., можно и ценник на него по минимуму накинуть.
Кроме как косички на башке заплетать этот баран нихрена не умеет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:46
Сейчас опять накупят для Манчестер Сити три дорогих состава, а потом Гвардиола, как ни в чём не бывало, будет с невозмутимым видом жаловаться на то, что у него не хватает игроков. Мне кажется, что хозяевам МС пора заняться поисками нового главного тренера, на всякий случай....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:44
вряд ли катарцы продадут Барколя.
их клубная философия - собирать под знамена парижского клуба всех суперталантливых молодых французов)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:22
Интересно сколько денег за него попросят французы?!?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:13
Вообще не нужен.
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