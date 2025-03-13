«Манчестер Сити» интересуется нападающим ПСЖ

Нападающий ПСЖ Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» могут попробовать подписать футболиста этим летом.
Нападающий ПСЖ Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» могут попробовать подписать футболиста этим летом.
их клубная философия - собирать под знамена парижского клуба всех суперталантливых молодых французов)))
их клубная философия - собирать под знамена парижского клуба всех суперталантливых молодых французов)))