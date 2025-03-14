«Челси» согласовал трансфер молодого таланта из «Спортинга»

Нападающий Джовани Кенда близок к переходу из «Спортинга» в «Челси».
Сообщается, что футболист пополнит состав лондонцев в 2026 году, клубы уже согласовали трансфер.
Нападающий Джовани Кенда близок к переходу из «Спортинга» в «Челси».
Сообщается, что футболист пополнит состав лондонцев в 2026 году, клубы уже согласовали трансфер.
В 17 лет основной игрой Спортинга, кандидат в сборную.
Левша, играет на обоих флангах и на нескольких позициях.
Изначально вингер, но Аморим его использовал на старте сезона как правого латераля, так как малый умеет и в оборону и в атаку.
В общем браво руководству. Вот именно такую молодежь нужно брать.
В 17 лет основной игрой Спортинга, кандидат в сборную.
Левша, играет на обоих флангах и на нескольких позициях.
Изначально вингер, но Аморим его использовал на старте сезона как правого латераля, так как малый умеет и в оборону и в атаку.
В общем браво руководству. Вот именно такую молодежь нужно брать.