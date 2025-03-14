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«Челси» согласовал трансфер молодого таланта из «Спортинга»

сегодня, 08:58

Нападающий Джовани Кенда близок к переходу из «Спортинга» в «Челси».

Сообщается, что футболист пополнит состав лондонцев в 2026 году, клубы уже согласовали трансфер.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:45
Шикарный трансфер. Вот тут как раз вопросов к руководству нет, так как малый реально вундеркинд.
В 17 лет основной игрой Спортинга, кандидат в сборную.
Левша, играет на обоих флангах и на нескольких позициях.
Изначально вингер, но Аморим его использовал на старте сезона как правого латераля, так как малый умеет и в оборону и в атаку.

В общем браво руководству. Вот именно такую молодежь нужно брать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:31
У парня большой потенциал Вот только раскроется ли он в Челси это вопрос
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:29
Сколько молодежи Челси уже приобрел ?
spa4y2zs48zq
spa4y2zs48zq
сегодня в 10:18
Сначала нужно разогнать ненужных игроков, а потом набирать перспективных.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:05
А Спортингу молодые таланты уже не нужны?!
Вещий
Вещий
сегодня в 09:32
Челси как всегда... в своем репертуаре.... купить да побольше.
mb7uabuhuf5d
mb7uabuhuf5d
сегодня в 09:23
Всякий шлак Челси собирает
Гость
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