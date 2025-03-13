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«Ливерпуль» готов заплатить 100 млн евро за Усмана Дембеле

вчера, 22:46

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер форварда 100 млн евро.

«Красные» видят в Дембеле замену Мохамеду Салаху.

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bcyaymc8648b
bcyaymc8648b ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 00:32
Тракторист зашёл в чат...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:15
100 млн мало. о Ливерпуль.
Усман круче Коутиньо))) француз расстался детскими демонами, и стал суперзвездой и зрелым мужчином.
и некогда однообразный бегунок вингер превратился в неуловимый гибрид ложной девятки и инсайда суперзавершителя.
больше нет бесмыссленных спринтов и движений.
каждая атака Усмана это тщательно натренированная и продуманная опасность.
так что цена его до 200 млн как минимум.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:15
У них теперь другой головняк наклёвывается. Где нового Ваню Дейка брать. Уйдёт голландец и трындец обороне битлов.
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:51
Мало давайте 300
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:48
Не вывезет он в АПЛ. Да ещё и токсичный
Гость
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