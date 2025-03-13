«Ливерпуль» готов заплатить 100 млн евро за Усмана Дембеле

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер форварда 100 млн евро.
«Красные» видят в Дембеле замену Мохамеду Салаху.
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер форварда 100 млн евро.
«Красные» видят в Дембеле замену Мохамеду Салаху.
Усман круче Коутиньо))) француз расстался детскими демонами, и стал суперзвездой и зрелым мужчином.
и некогда однообразный бегунок вингер превратился в неуловимый гибрид ложной девятки и инсайда суперзавершителя.
больше нет бесмыссленных спринтов и движений.
каждая атака Усмана это тщательно натренированная и продуманная опасность.
так что цена его до 200 млн как минимум.
Усман круче Коутиньо))) француз расстался детскими демонами, и стал суперзвездой и зрелым мужчином.
и некогда однообразный бегунок вингер превратился в неуловимый гибрид ложной девятки и инсайда суперзавершителя.
больше нет бесмыссленных спринтов и движений.
каждая атака Усмана это тщательно натренированная и продуманная опасность.
так что цена его до 200 млн как минимум.