«Ливерпуль» готов заплатить 100 млн евро за Усмана Дембеле

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вчера, 22:46

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в АПЛ .

Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Ливерпуль», который готов заплатить за трансфер форварда 100 млн евро.

«Красные» видят в Дембеле замену Мохамеду Салаху.