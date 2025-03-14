«Ливерпуль» планирует усилиться защитником «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Серхи Кардона заинтересовал «Ливерпуль».
Клуб АПЛ ищет нового левого защитника на замену Эндрю Робертсону, Милош Керкеж из «Борнмута» является приоритетной целью команды, Кардона — альтернативный вариант.
Ранее сообщалось, что «красные» претендуют на нападающего ПСЖ.
может,что на продления ВВД ,Трента и Салаха влияют новые правила,
что вступят в силу в следующем году,.
по нельзя тратить не больше 85% дохода и туда входят зарплаты игроков трансферы, агентские ... а с сезона 26-27 не больше 70% .
ведь тогда большие зарплаты лягут большим грузом на Ливерпуль.
это не МанСити или ПСЖ все таки))
может,что на продления ВВД ,Трента и Салаха влияют новые правила,
что вступят в силу в следующем году,.
по нельзя тратить не больше 85% дохода и туда входят зарплаты игроков трансферы, агентские ... а с сезона 26-27 не больше 70% .
ведь тогда большие зарплаты лягут большим грузом на Ливерпуль.
это не МанСити или ПСЖ все таки))