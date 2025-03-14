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«Ливерпуль» планирует усилиться защитником «Вильярреала»

сегодня, 10:56

Защитник «Вильярреала» Серхи Кардона заинтересовал «Ливерпуль».

Клуб АПЛ ищет нового левого защитника на замену Эндрю Робертсону, Милош Керкеж из «Борнмута» является приоритетной целью команды, Кардона — альтернативный вариант.

Ранее сообщалось, что «красные» претендуют на нападающего ПСЖ.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:53
время перестройки новой команды))из недорогих игроков
может,что на продления ВВД ,Трента и Салаха влияют новые правила,
что вступят в силу в следующем году,.
по нельзя тратить не больше 85% дохода и туда входят зарплаты игроков трансферы, агентские ... а с сезона 26-27 не больше 70% .
ведь тогда большие зарплаты лягут большим грузом на Ливерпуль.
это не МанСити или ПСЖ все таки))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:22
Разве это усиление????
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