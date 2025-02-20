«Динамо» в уникальной ситуации. Началась королевская битва за место на эшафоте в обороне

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сегодня, 16:35

Смертельные схватки и много проблем.

Справа в защите пять футболистов на выбор

Оборона «Динамо» допустила на три результативные ошибки больше, чем их тёзки из Махачкалы. А «Краснодар», хотя тоже славились слабой игрой в защите, осенью пропустил на восемь мячей меньше. Удивительно, что Личка отстаёт от первой строчки всего на четыре пункта. «Динамо» выручили весёлые перестрелки с ничьими в момент финального свистка. Оборона волновала директора Бувача, который был тренером в прошлом. Решили, что сильнее всего нужен правый защитник.

Хуану Хосе Касересу из сборной Парагвая пришлось устраивать маленький бунт, чтобы «Ланус» отпустил в далёкий клуб, где играет его друг Бальбуэна. Новый тренер аргентинцев, бывший защитник «Валенсии» Пеллегрино, разозлился на правого защитника. Футболист не спешил тренироваться. А потом его не пустили в клубный автобус перед выездным матчем. У Касереса внешность бойца ММА . Парень похож на хулигана. Стиль тоже дерзкий. Хуан отметился в недавнем матче с Бразилией.

Парагвай обыграл «селесао» в отборе к ЧМ -2026, а новичок «Динамо» остановил Винисиуса. Футболист «Реала» получил жёлтую карточку и ушёл с поля без результативных действий. Касерес наглый и напористый латераль. Прёт вперёд, опустив голову. Проскакивает соперников, зряче простреливает мяч. Поскольку у «Динамо» справа была целая толпа футболистов – ветеран Даса, опорник Кутицкий, молодой Бессмертный и центральный защитник Маричаль, то пора ставить точку и наиграть одного.

У хавбека Кутицкого были удачные матчи справа в защите, но парагвайский новичок Касерес – настоящий латераль. А Дасу пытались отпустить зимой, ведь у него заканчивается контракт. Пока не получилось. Зато потратили деньги на Хуана Хосе. Никто не знает, сработает ли стиль Касереса в РПЛ . Видно, что 24-летний защитник мастеровитый – делает зрячие подкаты, держит линию. Но в аргентинском футболе подход к обороне не такой, как в российском высшем дивизионе. Важно чётко стартовать.

В центре и слева много неважных вариантов

Пять человек играли справа в защите, пять человек играли слева. Вряд ли тренер Личка большой фанат Скопинцева. Дмитрий может покинуть «Динамо» в итоге. У Лаксальта проблемы со здоровьем. Диего вряд ли станет основным левым латералем москвичей на весеннем отрезке сезона. А у Маричаля может быть работа в центре обороны. Остаётся Фернандес, ещё один парагваец. Хотя соотечественники легендарного вратаря Хосе Луиса Чилаверта хорошо защищаются, здесь есть нюансы.

Если «Динамо» будет представлять три парагвайца – Касерес справа, Бальбуэна в центре и Фернандес слева, то могут получить линию, где любовь к риску ведёт к ошибкам. Уругваец Маричаль тоже допускал явные просчёты. На Зимнем кубке РПЛ у «Динамо» проявлялись симптомы вечного аутоиммунного заболевания. Не умеет эта команда строго держать линии. А если из шести человек, которые выходили в центре защиты в лиге в новом сезоне выбирать самого-самого, то им окажется юный серб.

Завтра Майсторовичу исполнится 20 лет. Милана смело можно назвать самым талантливым из защитников «Динамо». При этом пережил опасную для карьеры травму – разрыв крестов, из-за которой пропустил три десятка матчей. Стоило парню набрать кондиции и снова порадовать в нескольких матчах, например, против «Локомотива» и «Крыльев Советов», как последовала новая травма. Сербу провели операцию, с ноября не играл в РПЛ . Обидная потеря. Его опытные коллеги ошибались чаще.

Капитан «Динамо» Бальбуэна может вернуться в Южную Америку. Не знаем, какой у него уговор с главным тренером Парагвая накануне ЧМ -2026. Фабиану 33 года. Глупо строить линию обороны, где нет сыгранности, вокруг ветерана. Личке и Бувачу, конечно, виднее, но соперников в последних сезонах вообще не впечатлила работа «Динамо» без мяча. Впрочем, даже когда снаряд в ногах у Лунёва или Бальбуэна, один неточный пас может превратить безобидную ситуацию в голевой момент.

Успех в защите определит Глебов и вратари

У Лещука и Лунёва разный стиль футбола, зато один игровой фон. Голкиперы могут выдать серию сейвов на кураже. А потом допустят глупейшую ошибку. Лещук даже забил гол «Ахмату», но такой подвиг не гарантирует психологическую устойчивость Игоря в ближайших матчах. Лунёв банально не вырастет и не изменится, ему 33 года. А приезд голкипера Латышонка в «Зенит» показал, насколько важно заручиться поддержкой надёжного вратаря. И успех Агкацева в обороне «Краснодара» доказывает, что можно искать замену первому номеру.

У «Динамо» был Шунин, но ветеран покинул состав. У Лунёва и Лещука есть шанс проявить себя весной. От надёжности голкиперов – это если тренерский штаб не выбрал одного человека на весну, зависит успешность защиты. Также логично вспомнить новичка Глебова. Сегодня его трансфер подтвердили официально. Данил давно интересовал клубы из Москвы, но «Ростов» требовал слишком много денег. Теперь согласились на 5 миллионов евро сразу и 2 потом. Ещё 1 миллион обещали бонусами, если у Глебова будут определённые успехи.

Хватит ли всего двух новичков в оборону в широком смысле, чтобы «Динамо» преобразилось? Сомневаемся. Слева и в центре слишком большая конкуренция при отсутствии надёжных связок. Левый латераль не сыгран с бразильцем Артуром. Справа такое количество перестановок, что у любого из правых вингеров не было шанса создать понятную связку. Поскольку атакующие хавбеки у «Динамо» играли в центре, как Карраскаль, а теперь появился Глебов, то всё меняется. Данил ныряет в линию обороны, позволяя крайним защитникам атаковать.

Глебов должен сразу показать класс и стать лидером. «Динамо» нуждается в человеке, который успокоит игру в правильный момент. Также скрестили пальцы, чтобы Касерес оказался мастером высокого уровня. Если парагваец заиграет, то Тюкавин и Бителло получат правильные передачи с правого края. А самое важное, чтобы у «Динамо» пропала давняя привычка старательно атаковать, а потом за минуту перечёркивать все усилия. В конце прошлого года проигрывали редко. Но в девяти матчах взяли лишь один «сухарь», да и тот в Кубке.