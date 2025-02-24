«Зенит» – единственный фаворит РПЛ. Но ещё четыре клуба мечтают утолить трофейный голод

1740415210

сегодня, 19:40

Впереди тактические игры.

«Зенит» обновил правый фланг

Только у Семака релевантный чемпионский опыт. Рассказывать, будто у «Краснодара» есть преимущество – врать людям. «Зенит» шесть раз подряд, невзирая на передряги в первом и последнем сезонах серии, оказывался на вершине. У них самые солидные ресурсы и опыт. Но прошлый год получился тяжелейшим для Сергея Богдановича. Даже старт в «Зените» до знаменитых спасительных трансферов Азмуна, Барриоса и Ракицкого не был настолько трудным. Сейчас у нового голкипера Латышонка нет веры, что новичок Мимович мгновенно сыграется с Нино и Алипом, центральными защитниками. Барриосу поможет Вендел, но уехал Клаудиньо. Наконец, Соболев может оказаться на острие. За спиной у дельфина без русалки целая толпа конкурентов. Еще нужно внедрить в игру Луиса Энрике. Новичок хочет стать лучшим футболистом РПЛ . И не забывать о Глушенкове. Максиму придумают новую роль, место правого инсайда занято. А вот если молодого Луиса Энрике увести налево, то новичок за 33 млн евро вряд ли сразу раскроется. У Семака кипит мозг от количества перестановок.

«Краснодар» зависит от физики

«Горожане» потеряли в первых трех турах шесть пунктов. Подписали мир с аутсайдерами. А в конце года зря не переиграли «Рубин» и «Химки». Вместо перевеса на 10 очков и реальных шансов на титул получаем разговор о сохранении первого места. Голкипер Агкацев прав, что надо надеяться на чемпионство и учесть ошибки прошлой весны. Вот только зимой не было усиления. Тренер Мусаев зависим от физической формы ключевого хавбека Ленини. Черников и Сперцян осенью сыграли ниже возможностей. Вингеры Батчи и Са тоже подвели тренера. Нужно больше голов. Мусаев не особо доверял Кривцову и Козлову. Молодым россиянам важно собраться на весну и ударно выходить на замену. Оптимальный состав «Краснодара» знают все соперники. Единственная интрига – правый защитник. Ветеран Петров соперничает с уругвайцем Джованни. Разумеется, теоретически кто-то может подвинуть также Са и Батчи. Но в резерве нет футболистов уровня Классона и Кабелла. «Краснодару» важно оказаться лучшими бегунами кульминации сезона, перейти от лирики о стиле к физике.

У «Спартака» новая линия атаки

У преследователей «Зенита» общая беда. Семаку достаточно чуточку прибавить – этого хватит. А «Спартак» должен играть на одном дыхании, лучше не последнем. Может ли команда Станковича позиционно атаковать с запасом голов и сил? С Барко и Угальде точно стало веселее. Решили не трогать оборону и середину поля. Там нет новичков, Саласара не подписали. Зато приехали форварды. Солари и Гарсия умеют сыграть на полуфлангах. Аргентинец – второй нападающий, а Леви бегал на острие. У самого дорогого новичка в истории «Спартака» (18.7 млн евро) были голы в Греции. Теперь Леви надо быстро освоиться в команде, где пока есть основной центральный форвард. Станкович верит, что обновление линии, которая уже порадовала в концовке года, принесет «Спартаку» пользу. Соперники попробуют склонить «красно-белых» к древним практикам – вызвать духов плохой обороны. Достаточно было потерять сербского центрального защитника Бабича зимой, и вся конструкция могла рассыпаться. Также вызывает вопросы отказ от подписания опорника. Серб Иван Илич отказался.

В «Динамо» добавили бойцов

Бывший капитан «Ростова» Глебов сыграет в опорной зоне. У Данила есть особенность, необходимая именно москвичам. В бывшем клубе Глебов перемещался в оборону. Переходили в фазе атаки на гибридную тройку в защите. Так делал Барриос в «Зените». Поскольку у «Динамо» серьезные проблемы в обороне – не такие явные, как у «Локомотива», но заметные, то Личка хочет усилить прежде всего защиту. Глебов будет отбирать мячи. А третий парагваец в «Динамо» Касерес займет правый край обороны. Хотя количественно у москвичей много футболистов на разных позициях, стабильно выступали единицы. Конкуренция в разных линиях. Даже в атаке, где Тюкавину в помощь можно выпускать марокканца Маухуба. Или вместо Константина, если нужен будет отдых после насыщенного успешного отрезка в старте. У «Динамо» два важных трансфера. При этом есть отказ от обновлений в центре защиты. А слева продолжит изучать универсализм Фернандес. А поскольку москвичам удалось сохранить Бителло, перестановки не сильно коснутся линии нападения, если не порадуют воспитанники.

«Локомотив» изменит высоту игры

Прессингуют слишком низко и вяло. Как и «Краснодар», «Локомотив» обошелся без зимнего усиления. Посмотрим, правильная ли это стратегия. Похоже, клуб не смог найти пути заключения сделок. Представитель «Ахмата» правильно говорит, что санкции влияют на футбольные торги в РПЛ . Некоторые форварды согласились перейти в «Локомотив», но сделки не удалось провести. А тактически нужны не столько новички, сколько правильная игра старичков Ньямси и Монтеса. Ставка на то, что центрбеки смоют грехи осени, а Лантратов соберет «сухари». Кроме рослых защитников, важно определить верную высоту игры Карпукаса и Баринова. В хорошей форме хавбеки могут задать жару, отбившись даже от атак «Зенита». Осенью оба сыграли скверно. Посмотрим, что принесет им 2025 год. Тренер Галактионов понимает, что у него есть варианты на разных позициях. Также очевидно, что надеются на прогресс молодых Пиняева и Батракова. А также на профессионализм Самошникова и Тикнизяна. Если порадует группа поддержки, то форвард Воробьёв с коллегами получит больше явных моментов.