«Зенит» – единственный фаворит РПЛ. Но ещё четыре клуба мечтают утолить трофейный голод

Впереди тактические игры.
«Зенит» обновил правый фланг
Только у Семака релевантный чемпионский опыт. Рассказывать, будто у «Краснодара» есть преимущество – врать людям. «Зенит» шесть раз подряд, невзирая на передряги в первом и последнем сезонах серии, оказывался на вершине. У них самые солидные ресурсы и опыт. Но прошлый год получился тяжелейшим для Сергея Богдановича. Даже старт в «Зените» до знаменитых спасительных трансферов Азмуна, Барриоса и Ракицкого не был настолько трудным. Сейчас у нового голкипера Латышонка нет веры, что новичок Мимович мгновенно сыграется с Нино и Алипом, центральными защитниками. Барриосу поможет Вендел, но уехал Клаудиньо. Наконец, Соболев может оказаться на острие. За спиной у дельфина без русалки целая толпа конкурентов. Еще нужно внедрить в игру Луиса Энрике. Новичок хочет стать лучшим футболистом РПЛ. И не забывать о Глушенкове. Максиму придумают новую роль, место правого инсайда занято. А вот если молодого Луиса Энрике увести налево, то новичок за 33 млн евро вряд ли сразу раскроется. У Семака кипит мозг от количества перестановок.
«Краснодар» зависит от физики
«Горожане» потеряли в первых трех турах шесть пунктов. Подписали мир с аутсайдерами. А в конце года зря не переиграли «Рубин» и «Химки». Вместо перевеса на 10 очков и реальных шансов на титул получаем разговор о сохранении первого места. Голкипер Агкацев прав, что надо надеяться на чемпионство и учесть ошибки прошлой весны. Вот только зимой не было усиления. Тренер Мусаев зависим от физической формы ключевого хавбека Ленини. Черников и Сперцян осенью сыграли ниже возможностей. Вингеры Батчи и Са тоже подвели тренера. Нужно больше голов. Мусаев не особо доверял Кривцову и Козлову. Молодым россиянам важно собраться на весну и ударно выходить на замену. Оптимальный состав «Краснодара» знают все соперники. Единственная интрига – правый защитник. Ветеран Петров соперничает с уругвайцем Джованни. Разумеется, теоретически кто-то может подвинуть также Са и Батчи. Но в резерве нет футболистов уровня Классона и Кабелла. «Краснодару» важно оказаться лучшими бегунами кульминации сезона, перейти от лирики о стиле к физике.
У «Спартака» новая линия атаки
У преследователей «Зенита» общая беда. Семаку достаточно чуточку прибавить – этого хватит. А «Спартак» должен играть на одном дыхании, лучше не последнем. Может ли команда Станковича позиционно атаковать с запасом голов и сил? С Барко и Угальде точно стало веселее. Решили не трогать оборону и середину поля. Там нет новичков, Саласара не подписали. Зато приехали форварды. Солари и Гарсия умеют сыграть на полуфлангах. Аргентинец – второй нападающий, а Леви бегал на острие. У самого дорогого новичка в истории «Спартака» (18.7 млн евро) были голы в Греции. Теперь Леви надо быстро освоиться в команде, где пока есть основной центральный форвард. Станкович верит, что обновление линии, которая уже порадовала в концовке года, принесет «Спартаку» пользу. Соперники попробуют склонить «красно-белых» к древним практикам – вызвать духов плохой обороны. Достаточно было потерять сербского центрального защитника Бабича зимой, и вся конструкция могла рассыпаться. Также вызывает вопросы отказ от подписания опорника. Серб Иван Илич отказался.
В «Динамо» добавили бойцов
Бывший капитан «Ростова» Глебов сыграет в опорной зоне. У Данила есть особенность, необходимая именно москвичам. В бывшем клубе Глебов перемещался в оборону. Переходили в фазе атаки на гибридную тройку в защите. Так делал Барриос в «Зените». Поскольку у «Динамо» серьезные проблемы в обороне – не такие явные, как у «Локомотива», но заметные, то Личка хочет усилить прежде всего защиту. Глебов будет отбирать мячи. А третий парагваец в «Динамо» Касерес займет правый край обороны. Хотя количественно у москвичей много футболистов на разных позициях, стабильно выступали единицы. Конкуренция в разных линиях. Даже в атаке, где Тюкавину в помощь можно выпускать марокканца Маухуба. Или вместо Константина, если нужен будет отдых после насыщенного успешного отрезка в старте. У «Динамо» два важных трансфера. При этом есть отказ от обновлений в центре защиты. А слева продолжит изучать универсализм Фернандес. А поскольку москвичам удалось сохранить Бителло, перестановки не сильно коснутся линии нападения, если не порадуют воспитанники.
«Локомотив» изменит высоту игры
Прессингуют слишком низко и вяло. Как и «Краснодар», «Локомотив» обошелся без зимнего усиления. Посмотрим, правильная ли это стратегия. Похоже, клуб не смог найти пути заключения сделок. Представитель «Ахмата» правильно говорит, что санкции влияют на футбольные торги в РПЛ. Некоторые форварды согласились перейти в «Локомотив», но сделки не удалось провести. А тактически нужны не столько новички, сколько правильная игра старичков Ньямси и Монтеса. Ставка на то, что центрбеки смоют грехи осени, а Лантратов соберет «сухари». Кроме рослых защитников, важно определить верную высоту игры Карпукаса и Баринова. В хорошей форме хавбеки могут задать жару, отбившись даже от атак «Зенита». Осенью оба сыграли скверно. Посмотрим, что принесет им 2025 год. Тренер Галактионов понимает, что у него есть варианты на разных позициях. Также очевидно, что надеются на прогресс молодых Пиняева и Батракова. А также на профессионализм Самошникова и Тикнизяна. Если порадует группа поддержки, то форвард Воробьёв с коллегами получит больше явных моментов.
Пока «Зенит» не набрал крейсерскую скорость, надежда на интригу живет. Но смешно за 12 туров до конца выдумывать, будто дорогие трансферы «Спартака» или календарь «Краснодара» (сыграли по два матча против Станковича и Галактионова) отодвигают Семака с лидирующей позиции виртуального рейтинга. Нет, до сих пор есть неприлично богатый чемпион и ряд претендентов со специфичными минусами и козырями. А вот в чемпионство ЦСКА вряд ли верят. Тяжело отыграть восемь пунктов, а вот остальным можно помечтать.