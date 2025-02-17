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Жемалетдинов о тактике ЦСКА: «Большое внимание уделяется центру поля»

вчера, 10:25

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал о тактическом перестроении команды.

В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, восьмёрки, десятки — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.

Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит.

Ранее сообщалось, что в расположение ЦСКА прибыл нападающий «Ред Булл Брагантино».

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Все комментарии
yzngj8b57ver
yzngj8b57ver
вчера в 10:53
Как утверждает известный финансовый аналитик Соккера, выше шестого места все равно не прыгните, финансы такие.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:26
Теоретически все выглядит даже не плохо.... посмотрим как практически будет реализована эта идея.
Гость
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