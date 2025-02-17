Жемалетдинов о тактике ЦСКА: «Большое внимание уделяется центру поля»

Полузащитник ЦСКА рассказал о тактическом перестроении команды.

В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, восьмёрки, десятки — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.