Жемалетдинов о тактике ЦСКА: «Большое внимание уделяется центру поля»

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал о тактическом перестроении команды.
В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, восьмёрки, десятки — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.
Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит.
Ранее сообщалось, что в расположение ЦСКА прибыл нападающий «Ред Булл Брагантино».