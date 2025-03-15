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«Челси» подпишет ещё одного игрока «Спортинга»

сегодня, 12:34

«Челси» достиг договоренности со «Спортингом» о трансфере опорного полузащитника Дарио Эссуго за 22 миллиона евро.

Ранее стало известно, что лондонцы купят вингера португальского клуба Джовани Кенда за 45-50 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:37
Боули ненасытен))
думаю, что однажды американец купит португальский клуб.
уже есть Страсбург.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
Португалец тащит всех из знакомого клуба...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:48
Я так понял Челси спонсор Спортинга)))))))
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