«Челси» подпишет ещё одного игрока «Спортинга»

«Челси» достиг договоренности со «Спортингом» о трансфере опорного полузащитника Дарио Эссуго за 22 миллиона евро.
Ранее стало известно, что лондонцы купят вингера португальского клуба Джовани Кенда за 45-50 млн евро.
«Челси» достиг договоренности со «Спортингом» о трансфере опорного полузащитника Дарио Эссуго за 22 миллиона евро.
Ранее стало известно, что лондонцы купят вингера португальского клуба Джовани Кенда за 45-50 млн евро.
думаю, что однажды американец купит португальский клуб.
уже есть Страсбург.
думаю, что однажды американец купит португальский клуб.
уже есть Страсбург.