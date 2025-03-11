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Чемпион 3-го сезона Медиалиги «Родина Медиа» прекращает существование

вчера, 10:47

«Родина Медиа» объявила о том, что клуб прекращает своё существование.

В сообщении пресс-службы чемпионов третьего сезона Медиалиги и обладателей Суперкубка говорится:

Мы вместе с вами прошли прекрасный путь! Это было время ярких чемпионств, красивых побед и неприятных поражений, которые делали нас сильнее. Вместе мы забивали трибуны и кричали друг за друга. Мы шумели в медиа поле настолько громко, что о нас точно ещё будут говорить — они сделали это.

Каждый из вас — неотъемлемая часть нашей истории. Мы создали не просто команду, а настоящую семью, где каждый игрок, тренер и болельщик был важен и ценен.

У каждой истории есть конец, сегодня она заканчивается для нас. Друг за друга и за «Родина Медиа» — навсегда в воспоминаниях.

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Все комментарии
x3e33kb9cgh3
x3e33kb9cgh3
вчера в 12:16
Просто банально кончились деньги.
adekvat
adekvat
вчера в 11:11
Все наигрались. Какая история, про эту лигу мало кто знает то.
Гость
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