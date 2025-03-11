Чемпион 3-го сезона Медиалиги «Родина Медиа» прекращает существование

«Родина Медиа» объявила о том, что клуб прекращает своё существование.

В сообщении пресс-службы чемпионов третьего сезона Медиалиги и обладателей Суперкубка говорится:

Мы вместе с вами прошли прекрасный путь! Это было время ярких чемпионств, красивых побед и неприятных поражений, которые делали нас сильнее. Вместе мы забивали трибуны и кричали друг за друга. Мы шумели в медиа поле настолько громко, что о нас точно ещё будут говорить — они сделали это.

Каждый из вас — неотъемлемая часть нашей истории. Мы создали не просто команду, а настоящую семью, где каждый игрок, тренер и болельщик был важен и ценен.

У каждой истории есть конец, сегодня она заканчивается для нас. Друг за друга и за «Родина Медиа» — навсегда в воспоминаниях.