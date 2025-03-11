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«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой»

вчера, 18:40

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой». Новое соглашение заключено на два года и предусматривает продолжение текущих проектов.

Согласно договоренности, партнеры продолжат сотрудничество на уровне первых команд и клубных академий — реализацию двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров в Петербурге и Белграде, проведение товарищеских матчей и турниров.

Новое соглашение также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере медицины, психологии, спортивных технологий, маркетинга, коммуникаций, коммерции, а также инфраструктурных проектов.

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Lbvfd
вчера в 18:52
Лишь бы на пользу шло это сотрудничество.
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