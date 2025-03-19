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Маротта: «Мы подходим к финишу сезона в оптимальных условиях»

сегодня, 15:32

Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном требле команды в нынешнем сезоне.

Разумеется, это приятный момент, но важно оставаться реалистами. Осталось два месяца, а затем нас ждет Клубный чемпионат мира – необычное продолжение сезона. Мы принимаем участие в данном турнире как главные действующие лица и хотим оставаться таковыми. Об этом говорит наша история, наши достижения.

В первую очередь – тренер, который снова проявил себя с лучшей стороны, затем команда, клуб, руководство и фанаты. Атмосфера отличная, и мы подходим к финишу сезона в оптимальных условиях.

Я не говорю о требле. Руководители, игроки и даже болельщики всегда должны быть амбициозными. Амбиции – это не синоним высокомерия или самонадеянности, именно они заставляют нас прилагать все усилия. Мы – «Интер», мы профессионалы, привыкшие соревноваться, и должны сражаться до конца. Главное – быть в нужный момент в нужном месте, и мы здесь. А если кто-то окажется сильнее нас, мы примем это и поздравим их.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:57
В конце сезона всё будет ясно.
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