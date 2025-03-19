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Мората: «Если бы я мог вернуться в прошлое, то не ушёл бы из „Атлетико“»

сегодня, 10:48

Нападающий «Галатасарая» Альваро Мората рассказал, какой эпизод карьеры его огорчает.

Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не ушёл из «Атлетико». Летом мне нужно было лучше всё обдумать, но сейчас нет смысла менять ситуацию. Вся эта проблема беспокоила меня во время Евро-2024.

Фанатам «Атлетико» я хочу сказать спасибо за время, которое я провёл там. Я всегда прилагал максимум усилий ради футболки «Атлетико». Я хотел бы помочь им больше и выиграть трофеи. Стараюсь защищать «Атлетико», даже если меня критикуют со всех сторон, но я фанат этого клуба и хочу, чтобы «красно-белые» побеждали как можно чаще.

Права на футболиста принадлежат «Милану».

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Все комментарии
w6dqe5brq23h
w6dqe5brq23h
сегодня в 12:05
Теперь остаётся только сожалеть о своем решении
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:32
Что теперь об этом вспоминать поезд ушёл
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:14
Эх Альваро -- как много людей хотят вернутся в прошлое...)
Гость
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