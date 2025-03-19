Мората: «Если бы я мог вернуться в прошлое, то не ушёл бы из „Атлетико“»

Нападающий «Галатасарая» рассказал, какой эпизод карьеры его огорчает.

Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не ушёл из «Атлетико». Летом мне нужно было лучше всё обдумать, но сейчас нет смысла менять ситуацию. Вся эта проблема беспокоила меня во время Евро-2024.

Фанатам «Атлетико» я хочу сказать спасибо за время, которое я провёл там. Я всегда прилагал максимум усилий ради футболки «Атлетико». Я хотел бы помочь им больше и выиграть трофеи. Стараюсь защищать «Атлетико», даже если меня критикуют со всех сторон, но я фанат этого клуба и хочу, чтобы «красно-белые» побеждали как можно чаще.