Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Гол Дзюбы помог сборной России разгромить Гренаду

сегодня, 22:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ГренадаГренадаМатч завершен

Сборная России обыграла сборную Гренады в товарищеском матче (5:0).

На 16-й минуте первый гол в игре забил Данил Пруцев. На 42-й минуте Арсен Адамов удвоил преимущество сборной России. На 43-й минуте Артём Дзюба довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте отличился Даниил Фомин. На 60-й минуте голом отметился Зелимхан Бакаев.

Напомним, что 25 марта сборная России сыграет против Замбии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тульский «Арсенал» и «Чайка» голов не забили
17 марта
«Атланта Юнайтед» с Миранчуком уступила «Интер Майами». У Месси гол
17 марта
«Ливерпуль» и ПСЖ близки к чемпионству. Итоги тура в лигах топ-5 и РПЛ
17 марта
«Барселона» одолела «Атлетико» в матче Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль
17 марта
«Интер» одолел «Аталанту», в матче три удаления
17 марта
ПСЖ обыграл «Марсель» в матче Лиги 1
17 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:29
Но я думаю, Володя, что режиссёр из Карпина- лучше, чем тренер...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:28
Так на этот матч корреспонденты ведущих мировых спортивных изданий приехали, чтобы увидеть "рекорд" полена.
Для них и было на латинском написано. )
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:28
От, с....и!!!!!!! Незря я его так не люблю!!!!!!! Конечно, на фоне такого скандалища, Артемка явно проигрывает. Но зато, в плане "прибора", думаю, Дзюба в более выигрышном положении. Даже не представляю, что может представить пистон, с таким ростом... Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:24
но некоторые равнее...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:22
Перед Законом все уровни равны...должны быть)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:21
Ахах))) ну с этим не поспоришь)))
Но все же уровень игры у них немножечко разный)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:21
Дзюба рукоблудил у себя, а Месси у государства)...
lobsterdam
lobsterdam ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:20
майки старые, готовились к ЧЕ
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:19
Только Месси футбол играть умеет, а этот рукоблуд обычный)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:19
Сборную с победой. Дзюбу с рекордом. Единственный вопрос на который , так и не смог ответить по ходу матча - почему на футболках национальной сборной в матче который проходит в столице страны этой сборной фамилии футболистов написаны на иностранном языке . Нет вы не подумайте я не против ни немецкого , ни английского , ни французского ни какого либо другого языка и даже за, пусть общаются между собой как им удобно . Но по какому критерию это сделано - ну не хрена не понятно?)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:16, ред.
В 2016 году Лионель Месси и его отец были признаны виновными в трех случаях уклонения от уплаты налогов...тюремный срок Месси был заменен штрафом...
По западным меркам это худшее деяние чем "шалость" Дзюбы)...и ничего прокатило...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:13
Варелик режиссёром был, а снимал, как было видно с ракурса съёмки, само полено. )
Capral
Capral
сегодня в 22:11
Я всё таки не понимаю, как, после известного видео Дзюбы, его можно было вызвать в сборную, да еще и сделать его капитаном. Может, это знаменитое видео снимал сам Валера...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:10, ред.
Гол Пруцева помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Адамова помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Фомина помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Бакаева помог сборной России разгромить Гренаду
Слеза Дзюбы помогла сборной России разгромить Гренаду
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:09, ред.
Плохо, что VAR не работал на этом "матче": в 5-м голе Бакаева отчётливо видно, что полено было в ЯВНОМ офсайте.
Причём, НЕ в каком-то там "пассивном", а самом настоящем.
Сам "ХУтбол" смотрел спиной к ТВ, изредка оборачиваясь на просмотр повтора голов.
Ещё "горячие обнимашки" после голов видел наших, как будто, как минимум, играли со сборной хотя бы Болгарии в отборочном матче ЧМ или ЧЕ.
Бессмысленная трата денег, по моему мнению.
Разве только увидеть, станет ли полено лучшим бомбардиром сборной.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:08
А Дзюба молодец - он заслужил вызов в сборную России... Спасибо тому человеку, который убедил Карпина переступить через собственное самолюбие и пригласить Артёма. Это мужской поступок, к тому же он принёс пользу. Он привёл к тому, что в сборной появился новый рекордсмен, который по ходу матча умудрился улучшить уже свой рекорд.
cska1948
cska1948
сегодня в 22:04
А.Дзюба, наше ВСЁ!
Futurista
Futurista
сегодня в 22:04
Дублин?
Да блин...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:03
А какой заголовок кричащий)))))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 