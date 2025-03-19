Гол Дзюбы помог сборной России разгромить Гренаду

Сборная России обыграла сборную Гренады в товарищеском матче (5:0).
На 16-й минуте первый гол в игре забил Данил Пруцев. На 42-й минуте Арсен Адамов удвоил преимущество сборной России. На 43-й минуте Артём Дзюба довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте отличился Даниил Фомин. На 60-й минуте голом отметился Зелимхан Бакаев.
Напомним, что 25 марта сборная России сыграет против Замбии.
Причём, НЕ в каком-то там "пассивном", а самом настоящем.
Сам "ХУтбол" смотрел спиной к ТВ, изредка оборачиваясь на просмотр повтора голов.
Ещё "горячие обнимашки" после голов видел наших, как будто, как минимум, играли со сборной хотя бы Болгарии в отборочном матче ЧМ или ЧЕ.
Бессмысленная трата денег, по моему мнению.
Разве только увидеть, станет ли полено лучшим бомбардиром сборной.
Причём, НЕ в каком-то там "пассивном", а самом настоящем.
Сам "ХУтбол" смотрел спиной к ТВ, изредка оборачиваясь на просмотр повтора голов.
Ещё "горячие обнимашки" после голов видел наших, как будто, как минимум, играли со сборной хотя бы Болгарии в отборочном матче ЧМ или ЧЕ.
Бессмысленная трата денег, по моему мнению.
Разве только увидеть, станет ли полено лучшим бомбардиром сборной.
Гол Адамова помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Фомина помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Бакаева помог сборной России разгромить Гренаду
Слеза Дзюбы помогла сборной России разгромить Гренаду
Гол Адамова помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Фомина помог сборной России разгромить Гренаду
Гол Бакаева помог сборной России разгромить Гренаду
Слеза Дзюбы помогла сборной России разгромить Гренаду