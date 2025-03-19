Гол Дзюбы помог сборной России разгромить Гренаду

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сегодня, 22:01

Сборная России обыграла сборную Гренады в товарищеском матче (5:0).

На 16-й минуте первый гол в игре забил Данил Пруцев. На 42-й минуте Арсен Адамов удвоил преимущество сборной России. На 43-й минуте Артём Дзюба довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте отличился Даниил Фомин. На 60-й минуте голом отметился Зелимхан Бакаев.

Напомним, что 25 марта сборная России сыграет против Замбии.