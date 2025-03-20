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Сборная Индонезии в дебютном матче Клюйверта крупно уступила Австралии

сегодня, 14:58
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия5 : 1Логотип футбольный клуб ИндонезияИндонезияМатч завершен

Сборная Австралии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 крупно обыграла команду Индонезии, возглавляемую тренером Патриком Клюйвертом (5:1).

Кевин Дикс мог вывести гостей вперед на 8-й минуте, но не реализовал пенальти. Мартин Бойл на 18-й забил «с точки» и обеспечил хозяевам поля преимущество. Нишан Велупиллай на 20-й забил второй гол команды. Джексон Ирвин отличился третьим мячом коллектива, а четвертый гол забил Льюис Миллер. Оле тер Хар Ромени отыграл один из мячей, а на 90-й Ирвин оформил дубль.

Это была первая игра Клюйверта у руля команды.

После этой встречи сборная Индонезии занимает пятое место в группе С (6 очков). Австралия находится на второй строчке (10 баллов).

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Все комментарии
59jczezfmjw6
59jczezfmjw6
сегодня в 15:23
Слишком серьёзный у них был соперник
Гость
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