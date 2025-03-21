Игроки «Пари НН» Агапов и Марадишвили вернулись к тренировкам

Пресс-служба «Пари НН» сообщила о возвращении в общий тренировочный процесс защитника и полузащитника , ранее пропустивших ряд занятий из-за травм.

Постепенно возвращаются после травм защитник Илья Агапов и полузащитник Константин Марадишвили. Сегодня они провели вместе с командой разминку на поле. А потом уже тренировались по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке. У Ильи Агапова был рецидив, повреждение передней мышцы бедра. А Марадишвили во время зимних сборов перенёс микрооперацию на коленном суставе.