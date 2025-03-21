Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Игроки «Пари НН» Агапов и Марадишвили вернулись к тренировкам

вчера, 16:48

Пресс-служба «Пари НН» сообщила о возвращении в общий тренировочный процесс защитника Ильи Агапова и полузащитника Константина Марадишвили, ранее пропустивших ряд занятий из-за травм.

Постепенно возвращаются после травм защитник Илья Агапов и полузащитник Константин Марадишвили. Сегодня они провели вместе с командой разминку на поле. А потом уже тренировались по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке. У Ильи Агапова был рецидив, повреждение передней мышцы бедра. А Марадишвили во время зимних сборов перенёс микрооперацию на коленном суставе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТухель внёс существенные изменения в график тренировок сборной Англии
18 марта
Винисиус из-за мышечного повреждения пропустил тренировку «Реала»
15 марта
Мудрику нельзя тренироваться на базе «Челси» в Кобхэме
13 марта
Маунт вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед». Он не играл 12 недель
12 марта
ОфициальноНападающий «Фиорентины» Кин получил разрешение вернуться к тренировкам
03 марта
Попавший в ДТП форвард «Вест Хэма» в Дубае готовится к возвращению в футбол
15 февраля Фото
Все комментарии
9t7b77q82ucj
9t7b77q82ucj
вчера в 17:52
Теперь в борьбу за невылет из РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:46
Всегда хорошие новости - когда люди выздоравливают!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 