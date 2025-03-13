Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик отстранён от участия в матчах после допингового скандала.
Как сообщается, «Челси» предоставил украинцу индивидуальную программу для поддержания его физической формы на расстоянии. При этом ему не разрешено тренироваться с товарищами по команде на тренировочной базе в Кобхэме.
Я из РФ, но обидно, что пацана душат не за что.
Купите милдронат — и сами попробуйте, вы вообще никаких эффектов не заметите от этого мельдония. Самая глупая предъява.
Чашка кофе является более сильным стимулятором, чем мельдоний.
Я из РФ, но обидно, что пацана душат не за что.
Купите милдронат — и сами попробуйте, вы вообще никаких эффектов не заметите от этого мельдония. Самая глупая предъява.
Чашка кофе является более сильным стимулятором, чем мельдоний.