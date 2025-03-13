Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мудрику нельзя тренироваться на базе «Челси» в Кобхэме

сегодня, 00:12

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик отстранён от участия в матчах после допингового скандала.

Как сообщается, «Челси» предоставил украинцу индивидуальную программу для поддержания его физической формы на расстоянии. При этом ему не разрешено тренироваться с товарищами по команде на тренировочной базе в Кобхэме.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маунт вернулся к тренировкам «Манчестер Юнайтед». Он не играл 12 недель
Вчера, 17:24
ОфициальноНападающий «Фиорентины» Кин получил разрешение вернуться к тренировкам
03 марта
Попавший в ДТП форвард «Вест Хэма» в Дубае готовится к возвращению в футбол
15 февраля Фото
Сафонов отразил удар Кварацхелии на тренировке ПСЖ
12 февраля Видео
Ребёнок присоединился к разминке Сона перед матчем «Тоттенхэма»
07 февраля Фото
Вратарь МЛС забил гол прямым ударом с углового на тренировке
07 февраля Фото
Сортировать
Все комментарии
Tex
Tex ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 02:37
мельдоний оказывает не стероидный эффект, а улучшает скорость восстановления организма после нагрузки. Его не зря поголовно все спортсмены профессиональные с постсовесткого региона активно использовали и используют.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:12
Сала надо было скакуну жрать, вместо допинга...
95 shirvani 95
95 shirvani 95 ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Из-за Милдроната его отстранили?))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:47
Даже так? Почему тогда Челси не расторг контракт, раз так демонстративно отстранился от Мудрика? Или расторжение контракта это следующий шаг, требующий дополнительных усилий, другими словами повода...
zim289
zim289
сегодня в 00:39, ред.
Голсподи, мельдоний — это антигипоксант. Это не стеройды, не стимулятор, не наркотик. Чего все возбудились?
Я из РФ, но обидно, что пацана душат не за что.
Купите милдронат — и сами попробуйте, вы вообще никаких эффектов не заметите от этого мельдония. Самая глупая предъява.
Чашка кофе является более сильным стимулятором, чем мельдоний.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 