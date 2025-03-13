Мудрику нельзя тренироваться на базе «Челси» в Кобхэме

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сегодня, 00:12

Полузащитник «Челси» отстранён от участия в матчах после допингового скандала.

Как сообщается, «Челси» предоставил украинцу индивидуальную программу для поддержания его физической формы на расстоянии. При этом ему не разрешено тренироваться с товарищами по команде на тренировочной базе в Кобхэме.