Нападающий «Аталанты» Лукман хочет перейти в «Барселону»

1742635865

вчера, 12:31

Нападающий «Аталанты» хочет покинуть итальянский клуб и перейти в «Барселону».

По данным источника, если игрок не дождётся окончания действующего контракта с «Аталантой» (июнь 2026 года), то его трансфер может состояться за сумму в районе 30 млн евро.

В текущем сезоне Лукман принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 7 результативных передач.