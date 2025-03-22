Нападающий «Аталанты» Лукман хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман хочет покинуть итальянский клуб и перейти в «Барселону».
По данным источника, если игрок не дождётся окончания действующего контракта с «Аталантой» (июнь 2026 года), то его трансфер может состояться за сумму в районе 30 млн евро.
В текущем сезоне Лукман принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 7 результативных передач.
Так в чем же эта смена тактики и в чем преимущество Флика? Реал хромает на обе ноги, Симеоне- никогда не был марафонцем, вот поэтому, плюс- исключительно за счет индивидуальностей Флик и побеждает. Забивать в каждой игре по 4-5 мячей- деградация Примеры...
Так в чем же эта смена тактики и в чем преимущество Флика? Реал хромает на обе ноги, Симеоне- никогда не был марафонцем, вот поэтому, плюс- исключительно за счет индивидуальностей Флик и побеждает. Забивать в каждой игре по 4-5 мячей- деградация Примеры...
В Барселоне ему точно место найдётся. Модель Флика работает как часики; стилистически Лукман к футболу немца весьма подходит.
В Барселоне ему точно место найдётся. Модель Флика работает как часики; стилистически Лукман к футболу немца весьма подходит.