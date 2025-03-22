Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Нападающий «Аталанты» Лукман хочет перейти в «Барселону»

вчера, 12:31

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман хочет покинуть итальянский клуб и перейти в «Барселону».

По данным источника, если игрок не дождётся окончания действующего контракта с «Аталантой» (июнь 2026 года), то его трансфер может состояться за сумму в районе 30 млн евро.

В текущем сезоне Лукман принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 7 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фабрегас обсудил с Анчелотти будущее Нико Паса
Вчера, 12:01
Слухи«Ноттингем Форест» проявляет интерес к хавбеку «Ювентуса»
Вчера, 11:08
Слухи«Бавария» рассматривает Буркардта в качестве замены Кейну
Вчера, 10:24
Слухи«Манчестер Сити» может купить Рейндерса за 60 млн евро
Вчера, 10:05
Слухи«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Вильярреала»
Вчера, 09:46
СлухиХёйлунд может покинуть МЮ этим летом
21 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
Лобан, никогда не был моим любимым тренером. Я всегда его критиковал- за мёртвый, бездушный и силовой футбол. Но у него, в отличие от Флика была стратегия. Он тоже был ярым приверженцем атлетичного футбола и прессинга, но не всегда и не везде. Что касается Флика, то я помню жесточайшую критику в его адрес, после неудач со сборной и помню как его называли слабым мужиком, не умеющим держать обещание, а после 1:4 от Японии, вообще, критика была несносной... Я найду тебе эту статью, правда, она немецком, но ты парень толковый, разберешься. Ладно, поздно уже. Будь здоров, и до завтра.

Одно, точно могу тебе обещать: в игре Барсы с ПСЖ, точно болеть буду за Барселону. Думаю, догадываешься почему...)))
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:08
Насколько можно доверять прессе? Кто там сидит критикует? У нас таких критиков хватает на ТВ. Очень забавно наблюдать, как условный Рахимов будет рассказывать, что надо было предпринять Анчи, чтоб не проиграть матч, где ошибся Гвардиола, почему его команда проиграла игру...и т.д. Такое же напишут и в газетах.
Но надо ли взять это самое "экспертное мнение" за основу и ругать Флика всегда? И какой тренер не имеет провалов? Кто может предложить всегда красивую игру без помарок?
Да нет такого.
Флик работает с тем, что есть, и старый поляк в нападении, один поляк курильщик на воротах стоит, плюс в команде много своих молодых игроков. Конечно, только максимум выжимать, а что ещё остаётся? В любом виде спорта так, хочешь победы - выжимай максимум! И Рафа остался благодаря ему, с его слов.

Да и не выжимай игроков на тренировках, ваш любимый Лобановский, думаете у него были бы красивые победы и титулы?
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:53
Я запомню! В Барселоне пока другого вратаря нет. Штеген на лечение. Молодой Иньяки хорош, но не имеет опыта большого. Но факт остаётся фактом, с поляком на воротах Барса не проигрывает, а победа всякая очень важна для титулов!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Поляк (Щенсны) - дно реальное.
Помяни моё слово. Если в этом сезоне Барселона пролетит мимо титула (титулов), - польский кипер будет к этому 100 % причастен. Можешь заскринить.
В отношении основного кипера Флик тупит до невозможности..., о чём я неоднократно заявлял.
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Ну во-первых, я, никогда, названий любых команд не пишу с маленькой буквы, а только критикую тех, кто любит это делать. А во-вторых, я незря считаю его прямолинейной немчурой, потому что имею для этого все основания. Даже ненавистая кое-кому немецкая пресса, считает его футбол- прямолинейным, недальновидным и очевидным. Очень жаль, что я не сохранил разгромную статью, после увольнения Флика из сборной. Там, всё черным по белому было написано- про все его недочеты и ошибки... А что касаемо его работы в Барселоне, то ты верно подметил- он выжимает из команды все соки, потому что ничего оригинального придумать не может. Его футбол, как в Баварии, так и в сборной и Барселоне- предсказуемый. Ему повезло, что в Барсе есть такue- как Ямаль, забивающий Рафинья и даже старик Левандовский. Но все они- не продукты гения Флика, а только лишь удачное стечение обстоятельств, которое немец удачно использует.

Что касается Щесны, то я отлично помню, как после победы-5:4 в Лиссабоне, на него налетели болелы Барсы с обвинениями...
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:27
Какая может быть критика вратаря, если с поляком на воротах Барселона ни разу не проиграла?)) Вы что-то напутали. Его никто не ругает, я наоборот читаю хвалу в его адрес.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:17
Я хочу видеть такого "топорного" Флика в каждом сезоне.
Команда далека от идеала и в ней не хватает игроков высокого уровня, но немец выжимает из них максимум.
В футболе важно красиво играть и забивать больше, чем твой соперник, что они и делают.
Но вы решили видимо его таким образом оскорбить. Как сливочные оскорбляют Барселону, пишут всегда с маленькой буквы название, но Реал они всегда напишут с большой. Тут они разницу чувствуют.
RM_35
RM_35
вчера в 18:07, ред.
значит лева на выход!?
да только маловато 30 лямов, минимум 50 надо просить у барсы или в 2026 бесплатно возьмут!!
Capral
Capral
вчера в 17:56
К Гварду ничего не имею, но уже, как-то предоставлял критику Маттеуса и не только его в адрес работы Гварда в Баварии, где он навязывал барселоновский стиль. К Анчи тоже ничего не имею, но только констатирую факт, что ему не хватает свежих тренерских идей. Флик- не романтик, но он и не прагмат, он плывет по течению, поэтому и в сборной у него ничего не получилось... Ты можешь не соглашаться со мной или с ведущими немецкими экспертами. Но в таком случае, считай свое мнение особенным и не вступай в разговор с теми, у кого иное мнение.))) И кстати, не приписывай мне того, чего я не говорил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:49
Невозможно выигрывать каждый матч. Это первое.
Второе. Тупит в футболе каждый тренер. Любой. Хоть Лобан, хоть Михелс, хоть Клопп, хоть Гвардиола, хоть Флик, хоть Карло..., и далее по тексту...
И третье (самое главное) В футболе нельзя отделять игроков от тренера. А ты, по отношению к персонам тебе чуждым (Клопп, Флик, Гвард) только этим и занимаешься. Тебе тут не первый раз люди пишут: выигрывает Барселона, - молодцы индивидуалисты; а как проигрывает - чисто тренерский косяк.
Ну и кому ты после этого чёто доказать тут сможешь ?
Capral
Capral
вчера в 17:40
А в чем он оказался убедительней меня? Я привожу примеры, с тупорылым прессингом Флика, в конкретных матчах, которые невозможно отрицать. Прессинг Флика губит команду, забирает последние силы, что было отчетливо видно в матчах с тем же Атлетико в кубке и в 1м круге!!! Так в чем я неправ? Провалы- чисто стратегические в Лиссабоне, в играх с аутсайдерами Примеры, всё это факт на лицо!!! Кто может это отрицать и в чем я неправ? Ты не любишь немецкую прессу, но именно эта пресса- живого места не оставила на Флике, после его увольнения из сборной год назад!!!
Capral
Capral
вчера в 17:25
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 17:19, ред.
      Capral
      Capral
      вчера в 17:17
      Про Кукурелью не я один говорил. А про Клоппа, кто со мной 4года спорил?))) Ну и, кто прав оказался??? А кто, год назад орал: "Срочно Личке продлевать контракт, а то Зенит уведет"!!!
      Зенит не знает как от своего идиота избавиться, так им еще и другой нужен?
      Capral
      Capral ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 17:14
      Симеоне не глуп, я никогда этого не говорил. Он не стретег дальнего следования- это факт. За 14 лет два чемпионства- не много. Флик -топорный и примитивный тренер, который загоняет Барсу идиотским прессингом, что и доказал Симеоне в 1-м круге чемпионата и в первой кубковой игре. Насчет Салаха, вообще не понял и при чем здесь он? Салах был идеален в Роме, свободный художник, игрок настроения. Что тебе еще надо?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 17:14, ред.
        Capral
        Capral
        вчера в 17:08
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ
          вчера в 17:03, ред.
          Всяко лучше, нежели где попало вставлять немецкую прессу и обходить конкретику стороной...))
          Capral
          Capral
          вчера в 16:57, ред.
          Бьёшься в бессильной ярости, по типу- "немец обещал- немец сделал"? Помню, знаю, проходили...)))
          Аргументы не общие, а проверенные временем- как по Флику, так и по Клоппу, по Личке, ну и тд... Так что, насчет общих фраз- спорный вопрос, риторический...)))
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 16:50
            Capral
            Capral ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
            вчера в 16:27
            Когда Щесны выручает, болелы Барсы молчат, но как только лажает- сразу начинается критика. Про игру в чемпионате с Атлетико я всё сказал и никакой перемены в тактике у Флика не было, глупейшая стратегическая ошибка Симеоне, когда надо было просто подержать мяч, он побежал в атаку, что ему нетипично. А высокий прессинг Флика погубит Барселону... Флик, как практически любой немец- туповатый и однообразный, что исторически свойственно этой нации. У Флика, по ходу сезона полно ошибок, причем явных... Понаблюдаем. Спасибо за беседу.)))
            9e6vkwy6ytpn
            9e6vkwy6ytpn
            вчера в 16:19
            Флик знает кто ему нужен,как решит так и будет
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ
            вчера в 15:35
            Самое время этому парню идти на повышение. Лукман перерос Аталанту..., ну а в рот заглядывать Гасперини (который в человеческом плане оказался гнилым дедом) - того не стоит.
            В Барселоне ему точно место найдётся. Модель Флика работает как часики; стилистически Лукман к футболу немца весьма подходит.
            Capral
            Capral ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
            вчера в 15:27
            У Флика смена тактики? А в чем эта смена? Я вижу, эту, так называемую смену, только тогда, когда команда устает от прессинга и теряет концентрацию, как уже было не раз... Или напомнить как Бенфика примитивными длинными передачами отрезала весь центр поля Барсы? А можно вспомнить игру в кубке с Атлетико, когда в концовке Барса устала прессинговать и получила два гола... Всё тоже самое должно было случиться и в недавнем матче чемпионата, когда за 20 мин., до конца, имея полное игровое преимущество и ведя в счете-2:0, Симеоне поддался игровой эйфории и получил 4 гола.
            Так в чем же эта смена тактики и в чем преимущество Флика? Реал хромает на обе ноги, Симеоне- никогда не был марафонцем, вот поэтому, плюс- исключительно за счет индивидуальностей Флик и побеждает. Забивать в каждой игре по 4-5 мячей- деградация Примеры...
            Capral
            Capral ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
            вчера в 14:51
            В Барселоне не хватает индивидуально сильных игроков? Ну ты же сам говоришь, что за счет индивидуальностей команда и побеждает. Так где же логика? Именно в Барселоне предостаточно индивидуально сильных игроков, а вот тренерской мысли не хватает... За счет индивидуальностей, Флик и выезжает. Другое дело, что жаль молодых, которых Флик мучает своим прессингом. Надолго ли команду хватит в таком режиме... Поглядим.
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
            вчера в 14:47, ред.
            Про Лёву я так тоже думал..., до того момента, как он не шарахнул красавец-голешник Атлетам чисто на индивидуальном мастерстве. Да так всё быстро поляк сделал, что Облак даже и не понял, как мячик в воротах оказался.
            Ironigor
            Ironigor
            вчера в 14:29
            Если, то да ☝️😜
            А хочет ли его Барселона, вот в чём проблема.
            Bad Listener
            Bad Listener
            вчера в 13:24
            А можно я тоже в Барселону перейду? Всех берут же кто хочет? Не думаю что с Барселоной как с Зенитом, можно сесть, поныть, сказать что не хочу играть и все мысли о Барселоне и сразу возьмут
            sv_1969
            sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
            вчера в 13:04
            Леао это напыщенный индюк и индивидуалист
            Alex_67
            Alex_67
            вчера в 13:03
            А что скажет Барселона по этому поводу? Статистика у него приличная.
            Гость
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             