Везунчик Семак уверенно переиграл ЦСКА в Кубке России. Тренер Николич заслужил поражение

1746042129

вчера, 22:42

Серб допустил много ошибок.

Без Акинфеева и Роши ЦСКА подвела защита

Основной голкипер сидел на скамейке, в воротах был запасной вратарь Тороп. Привычная кубковая практика. Николич не стал ничего менять, невзирая на силу соперника. Также против «Зенита» не сыграл Виллиан Роша. Вынужденная замена. Арбитр матча с «Динамо» Чистяков допустил ошибку, которая привела к агрессивному поведению Облякова и Роши. Виллиан зря закипел, из-за желтой карточки пропустил гостевой матч против «Зенита».

Без Роши «армейцы» пропустили два гола до перерыва. Повезло, что во втором случае Мостовой нарушил правила в борьбе с Гайичем. Андрей пытался проскочить защитника, потянул серба рукой. Повтор показал правоту помощников главного арбитра. А в первом случае Мостовому повезло после прострела с левого фланга. Игрок ЦСКА неудачно пытался прервать пас, мяч оказался у Зделара. Экс-игрок ЦСКА пробил неудачно, но вмешался рикошет.

Кассьерра просто стоял и стал автором гола в ворота Торопа. После этого команды продолжили матч без середины поля. Часто оказывались близко от ворот друг друга. Но проход левого латераля Мойзеса не привел к опасному моменту. Запасной голкипера «Зенита» Адамов ушел на перерыв без пропущенного мяча. Хозяева поля намного чаще попадали в створ чужих ворот, но не все попытки были опасными для вратаря. Зато удары стали симптомами.

Николич чесал лысину на скамейке запасных ЦСКА . Тренер явно перемудрил. А Семак перешел на гибрид «4-4-2», убрав с поля парочку игроков основы Сантоса и Барриоса. Гонду и Кассьерра играли форвардов. Мостовой и Горшков заняли левый фланг, а Дркушич и Луис Энрике бегали справа. Именно словенский защитник Ванья на старте второго тайма в воздухе столкнулся головой с Лукиным. Защитнику ЦСКА рассекли голову, а Дркушич не пострадал.

«Армейцы» подарили «Зениту» лёгкую победу

Когда нет Акинфеева, Дивеева и Роши, то у ЦСКА не просто молодая, а неопытная защита. Лукин играл с Абдулкадыровым в связке. «Зенит» перестраивался с «4-4-2» на «4-2-3-1». Тогда Гонду оказывался на острие, а Кассьерра занимал позицию «десятки». Молодые защитники ЦСКА помогли атаке «Зенита» организовать второй гол по правилам. Луис Энрике проскочил Абдулкадырова и переиграл Торопа. Голкиперу повезло, что не удалили.

Вратарь нарушил правила, рукой зацепил ногу форварда. Мостовому дали шанс на пенальти и Андрей не промахнулся. Неудачная передача вингера привела к голу напарника после рикошета, удачный пас Энрике на выход к воротам привел к отмененному голу Мостового. Наконец, Андрею доверили пенальти. Крайний форвард «Зенита» пользовался щедростью ЦСКА . А вот форвард Гуарирапа, хотя подбирался к воротам, не пробил Адамова. Гости стояли.

Пьянич, Бистрович, Обляков и Кисляк вчетвером не сумели напрячь Зделара и Вендела. Глебов, напарник Гуарирапы в атаке, тоже не впечатлил. В первом тайме пытался бить по воротам, но не подстроился под мяч. Николич поставил многих молодых ребят, но те не справлялись в итоге. Конечно, «Зениту» повезло забить после рикошета и дождаться пенальти. Но хозяева поля после всех перестановок Семака не смотрелись сегодня хуже соперника.

ЦСКА не показал сильную командную игру. Не хватило футболиста, который взял бы ответственность. Прессинговали неплохо. Когда мяч был далеко от молодых защитников и правого латераля Гайича, «армейцы» не смотрелись намного хуже «Зенита». Петербуржцы ярко убегали в контратаки, а позиционно не переигрывали ЦСКА . После второго забитого мяча отошли в оборону. На глазах почти 52 тысяч зрителей «Зенит» защищал солидный перевес.

Тренер Николич испортил важный поединок

Стоило выпускать Мусаева с первых минут. Глебов быстрый, но в гостях ЦСКА не атаковал числом постоянно, чтобы сыграл козырь юного форварда. Стоило ставить Акинфеева с первых минут. Игорь добавил бы уверенности молодой паре центральных защитников, если Дивеев не был готов помочь ЦСКА в стартовом составе. Стоило вместо Бистровича ставить в основу Файзуллаева, поскольку «Зенит» в последних матчах страдал от таких футболистов.

Насколько Николич хорошо работал всю весну, настолько плох был сегодня. А Семак после неудачного ничейного матча с «Динамо» сделал выводы. Даже патриархи «Зенита», вроде Сантоса и Барриоса, остались вне основы. Алип вышел в центре обороны вместо Эраковича. Отдыхал Мантуан, справа играл Дркушич. На позиции «десятки» не вышел Глушенков, не заслужил игру с первых минут. Но Кассьерра был очень пассивным и не связывал линии.

Зато колумбийский форвард удачно встал на пути удара Зделара. «Зенит» был собой, а ЦСКА разочаровал требовательную публику, которая хотела интриги в паре по пути в Суперфинал Кубка. Поскольку «армейцы» не забили сегодня мяч престижа, то шансы на камбэк сугубо теоретические. «Зенит» не из тех, кто отдаст преимущество в несколько мячей сопернику, который его крупно не обыгрывает. Николич, конечно, будет себя оправдывать.

Но если у Семака есть задача выиграть РПЛ , то для ЦСКА это был финал. А москвичи смотрелись как «Динамо» против «Спартака». Видно, что команды неплохие, но им вечно чего-то не хватает. Сегодня не было последних передач. Не хватало открываний нападающих. «Зениту» не пришлось прыгать выше головы и в смешанном составе демонстрировать лучшую игру сезона. Рикошет, пенальти, активная помощь ЦСКА – рецепт победы.