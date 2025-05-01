Семак: «К Fan ID большие вопросы насчёт целесообразности»

Главный тренер «Зенита» высказал свое мнение о функционировании Fan ID на матчах РПЛ .

Я думаю, что главная проблема в том, что не видно, как работает Fan ID. Да, были случаи, которые просматривались, и в этих случаях и должен был Fan ID помогать, когда ответственность не общая, а персональная. Именно тех людей, которые должны вести себя нормально на трибунах. Но не всегда это работает. Значит, большие вопросы насчет целесообразности. Но решать, к сожалению, не нам. Конечно, и болельщикам, и нам лично нужно объяснить, в каких случаях он работает. Это главный вопрос, который всех беспокоит.