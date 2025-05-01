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Семак: «К Fan ID большие вопросы насчёт целесообразности»

сегодня, 00:01

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение о функционировании Fan ID на матчах РПЛ.

Я думаю, что главная проблема в том, что не видно, как работает Fan ID. Да, были случаи, которые просматривались, и в этих случаях и должен был Fan ID помогать, когда ответственность не общая, а персональная. Именно тех людей, которые должны вести себя нормально на трибунах. Но не всегда это работает. Значит, большие вопросы насчет целесообразности. Но решать, к сожалению, не нам. Конечно, и болельщикам, и нам лично нужно объяснить, в каких случаях он работает. Это главный вопрос, который всех беспокоит.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 14:34
Как это Серёжа имеет своё мнение?
Сп62
Сп62
сегодня в 12:38
Уже для всех стало очевидно, что экспиримент не удался. Однако признать ошибку значит признать чью-то несосостоятельность. А там круговая порука.
протон
протон ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:49
Все оцифровывают. А так есть камеры и все методы выявить.
протон
протон
сегодня в 08:48
Фан Ид давно нужно убрать. Можно провести эксперимент хотя бы на пол года. и посмотреть, выросло посещаемость стадионов.
ABir
ABir
сегодня в 08:23
И без ФАН Айди есть все возможности выявлять и наказывать хулиганов на трибунах. Но кто-то пропиарил иностранное изобретение и погрел руки. Результат, что с Фан, что без него, а денег нет. Кстати почему для этой хрени до сих пор не подобрали русского названия, мы ведь все против засилия у нас иностранных слов.
vuwmr7225ep6
vuwmr7225ep6
сегодня в 06:36
А он никак не работает, просто для того что бы было.
112910415
112910415
сегодня в 04:42
главное, деньги распилены !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:48
И целесообразность пивка на трибунах ещё объясните пожалуйста
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:32
Лучший тренер современности может что угодно говорить)) и что угодно критиковать!
Продлить с ним контакт немедленно!!!
Гость
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