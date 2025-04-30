Алонсо хочет подписать в «Реал» Субименди, Вирца и Та

Ожидается, что тренер «Байера» Хаби Алонсо летом займет место Карло Анчелотти в «Реале».
По информации источника, испанец уже определился с трансферными планами и хочет запросить двух полузащитников: Мартина Субименди из «Реала Сосьедад» и Флориана Вирца из «Байера».
Клуб следит за обоими игроками и знает, что за Субименди им предстоит конкурировать с «Арсеналом», а за Вирца – с «Баварией».
Также в списке Алонсо — Джонатан Та, который покинет «Байер» как свободный агент. Центральный защитник сборной Германии имеет предварительное соглашение с «Барселоной», но есть вероятность, что клуб не сможет вовремя зарегистрировать его контракт.