Алонсо хочет подписать в «Реал» Субименди, Вирца и Та

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вчера, 22:53

Ожидается, что тренер «Байера» летом займет место в «Реале».

По информации источника, испанец уже определился с трансферными планами и хочет запросить двух полузащитников: из «Реала Сосьедад» и из «Байера».

Клуб следит за обоими игроками и знает, что за Субименди им предстоит конкурировать с «Арсеналом», а за Вирца – с «Баварией».

Также в списке Алонсо — , который покинет «Байер» как свободный агент. Центральный защитник сборной Германии имеет предварительное соглашение с «Барселоной», но есть вероятность, что клуб не сможет вовремя зарегистрировать его контракт.