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Алонсо хочет подписать в «Реал» Субименди, Вирца и Та

вчера, 22:53

Ожидается, что тренер «Байера» Хаби Алонсо летом займет место Карло Анчелотти в «Реале».

По информации источника, испанец уже определился с трансферными планами и хочет запросить двух полузащитников: Мартина Субименди из «Реала Сосьедад» и Флориана Вирца из «Байера».

Клуб следит за обоими игроками и знает, что за Субименди им предстоит конкурировать с «Арсеналом», а за Вирца – с «Баварией».

Также в списке Алонсо — Джонатан Та, который покинет «Байер» как свободный агент. Центральный защитник сборной Германии имеет предварительное соглашение с «Барселоной», но есть вероятность, что клуб не сможет вовремя зарегистрировать его контракт.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:43
Аппетиты появились у Алонсо
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:55
...исправил,сорян!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:48
Возможно ты хотел сказать сОвок, а не сАвок ?
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:08
...ему сзади Рюдигер поскажет, а ты как думал, у нас так заведено, раньше Кросс разжёвывал!
shur
shur
вчера в 23:04, ред.
...Метла ещё не метёт, а совок уже покупает...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59
Как Вирц в атаке будет уживаться с неграми местными?)))
Гость
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