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Аморим: «Наш сезон не спасёт даже победа в Лиге Европы»

вчера, 22:04

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим убежден, что выигрыш в Лиге Европы не сможет спасти сезон для «красных дьяволов».

Наш сезон уже не спасти. Даже победа в Лиге Европы не решит наши проблемы – она лишь обеспечит нам место в Лиге чемпионов на следующий год и даст финансовые возможности для инвестиций, но основные трудности останутся. Мы должны завоевать доверие наших болельщиков стабильными правильными решениями, качественным подбором игроков и развитием академии. Это те изменения, которые необходимы для того, чтобы возвратить наш клуб на верхние позиции.

Завтра МЮ сыграет свой первый матч 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика».

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Все комментарии
Андрей Иванов
Андрей Иванов
сегодня в 06:10
Да какая ЛЕ вам - вы непонятным образом прошли Лион ,который расслабился и за это поплатился. Я смотрю на Аморима и вообще не понимаю как он хочет вывести МЮ на вершину - одни бла-бла-бла и отмазки после очередного поражения.
shur
shur
вчера в 22:54
....подраненный, плохенький Лион обыграл и уже себя в ЛЧ определил, как с головой то...?!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:35
Про академию это он хорошо сказал, многообещающее. Только Лигу Европы ещё выиграть надо прежде чем делить деньги с Лиги чемпионов
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:21
Лукавит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:13
Это точно,сезон плохой для МЮ.
Гость
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