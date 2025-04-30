Аморим: «Наш сезон не спасёт даже победа в Лиге Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» убежден, что выигрыш в Лиге Европы не сможет спасти сезон для «красных дьяволов».

Наш сезон уже не спасти. Даже победа в Лиге Европы не решит наши проблемы – она лишь обеспечит нам место в Лиге чемпионов на следующий год и даст финансовые возможности для инвестиций, но основные трудности останутся. Мы должны завоевать доверие наших болельщиков стабильными правильными решениями, качественным подбором игроков и развитием академии. Это те изменения, которые необходимы для того, чтобы возвратить наш клуб на верхние позиции.