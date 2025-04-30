У защитника «Реала» выявлен ранний остеоартроз колена

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер на протяжении всего сезона испытывал дискомфорт в левом колене, где у него развился остеоартроз.
Это заболевание, часто встречающееся у людей в возрасте 40–50 лет, может положить конец карьере 32-летнего футболиста.
Отмечается, что медицинская команда «Реала» была осведомлена о хронической боли, с которой игрок боролся более года. Из-за этого его часто можно было увидеть с тяжелой повязкой на левом колене.
Несмотря на просьбу Карло Анчелотти, руководство клуба не предприняло никаких шагов для усиления линии защиты. После неудачи с трансфером Лени Йоро летом клуб не подписал ни одного нового защитника.
Очень даже удачно все. Косячник обычный.
Точно не Рамос и не Пепе будущий. Максимум Варан, и то на минималках.
Очень даже удачно все. Косячник обычный.
Точно не Рамос и не Пепе будущий. Максимум Варан, и то на минималках.
при чем четвертая стадия этой болезни.
скорейшего выздоровления!
адвокаты Рюдигера должны подаст в суд на Реал.
при чем четвертая стадия этой болезни.
скорейшего выздоровления!
адвокаты Рюдигера должны подаст в суд на Реал.