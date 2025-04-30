У защитника «Реала» выявлен ранний остеоартроз колена

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вчера, 18:02

Защитник «Реала» на протяжении всего сезона испытывал дискомфорт в левом колене, где у него развился остеоартроз.

Это заболевание, часто встречающееся у людей в возрасте 40–50 лет, может положить конец карьере 32-летнего футболиста.

Отмечается, что медицинская команда «Реала» была осведомлена о хронической боли, с которой игрок боролся более года. Из-за этого его часто можно было увидеть с тяжелой повязкой на левом колене.

Несмотря на просьбу Карло Анчелотти, руководство клуба не предприняло никаких шагов для усиления линии защиты. После неудачи с трансфером Лени Йоро летом клуб не подписал ни одного нового защитника.