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У защитника «Реала» выявлен ранний остеоартроз колена

вчера, 18:02

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер на протяжении всего сезона испытывал дискомфорт в левом колене, где у него развился остеоартроз.

Это заболевание, часто встречающееся у людей в возрасте 40–50 лет, может положить конец карьере 32-летнего футболиста.

Отмечается, что медицинская команда «Реала» была осведомлена о хронической боли, с которой игрок боролся более года. Из-за этого его часто можно было увидеть с тяжелой повязкой на левом колене.

Несмотря на просьбу Карло Анчелотти, руководство клуба не предприняло никаких шагов для усиления линии защиты. После неудачи с трансфером Лени Йоро летом клуб не подписал ни одного нового защитника.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:37
4 стадия - это замена сустава и игрок бы ходил медленно и хромая. Максимум 2 стадия у него
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:36
Какой еще неудачи с трансфером Лени Йорро?
Очень даже удачно все. Косячник обычный.
Точно не Рамос и не Пепе будущий. Максимум Варан, и то на минималках.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:16
Здесь виноваты все и врачи Реала и прежде всего он сам, а руководству пофиг они главное Мбаппе подписали и рады думали он пришёл и мы всех сделаем, ну а крайним Карло оказался
протон
протон
вчера в 22:34
Честно говоря, именно Перес своими решениями процентов на 90 ответственен за провал сезона.
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:54
Ну я бы не сказал, что 4 стадия. При этой стадии он бы не бегал на поле, у него это начинающийся.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:51
Да уж. Это очень серьёзно, здоровья ему.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:33
Здоровья Рюдигеру!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:59
более года клуб знал что у Рюдигера такая проблема.
при чем четвертая стадия этой болезни.
скорейшего выздоровления!
адвокаты Рюдигера должны подаст в суд на Реал.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:32
Это называется беда не приходит одна.
RM_35
RM_35
вчера в 18:22
ну вот сама команда допустила такое!! а могли бы хотя бы зимой купить кого-нибудь, а Рюди сделать операцию!!! ну надеюсь обойдется, здоровья ему!!!
Hamman
Hamman
вчера в 18:09
Это уже более чем серьезно. Здоровья!
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