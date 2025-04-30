«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

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вчера, 19:59

«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:2).

На 27-й минуте с пенальти забил защитник гостей Максим Осипенко. Нападающий Егор Голенков на 87-й удвоил преимущество команды.

В финале Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет со «Спартаком».