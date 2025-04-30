«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:2).
На 27-й минуте с пенальти забил защитник гостей Максим Осипенко. Нападающий Егор Голенков на 87-й удвоил преимущество команды.
В финале Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет со «Спартаком».
Но Ростов всё таки был лучше: заряженность, сыгранность, желания забить у них было больше.
Севикян, конечно, подвёл: ДВА УБОЙНЕЙШИХ МОМЕНТА и что?
Пшик!
Второй гол Ростова можно в видеоуроки: великолепное взаимодействие трёх ростовчан и прямо гроссмейстерский пропуск мяча на Голенкова, который не сплоховал.
Молодцы!
Справедливости ради замечу, что где-то минут 20-25 Ростов просто "стоял", желая сохранить счёт, безажресно выбивая мячи от своих ворот.
А если бы в этот момент Локо забил?
В прочем, особого рвения у паровозов, чтобы сравнять счёт, я в этот временной промежуток не увидел.
Разве только Пиняев пытался что-то сделать: и обыгрывал, и пасы обостряющие отдавал...
Но одним Пиняевым не выиграть.
Батраков, конечно, заметно бы усилил Локо в этой игре, но и БЕЗ него остальные игрочилы красно-зелёных не "три копейки" по контрактам получают.
Но Ростов всё таки был лучше: заряженность, сыгранность, желания забить у них было больше.
Севикян, конечно, подвёл: ДВА УБОЙНЕЙШИХ МОМЕНТА и что?
Пшик!
Второй гол Ростова можно в видеоуроки: великолепное взаимодействие трёх ростовчан и прямо гроссмейстерский пропуск мяча на Голенкова, который не сплоховал.
Молодцы!
Справедливости ради замечу, что где-то минут 20-25 Ростов просто "стоял", желая сохранить счёт, безажресно выбивая мячи от своих ворот.
А если бы в этот момент Локо забил?
В прочем, особого рвения у паровозов, чтобы сравнять счёт, я в этот временной промежуток не увидел.
Разве только Пиняев пытался что-то сделать: и обыгрывал, и пасы обостряющие отдавал...
Но одним Пиняевым не выиграть.
Батраков, конечно, заметно бы усилил Локо в этой игре, но и БЕЗ него остальные игрочилы красно-зелёных не "три копейки" по контрактам получают.