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«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России

вчера, 19:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Локомотив» уступил «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:2).

На 27-й минуте с пенальти забил защитник гостей Максим Осипенко. Нападающий Егор Голенков на 87-й удвоил преимущество команды.

В финале Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет со «Спартаком».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Никто не понимает, Вы не один)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 22:43
Знаете, я сам себе задавал этот вопрос пару месяцев назад, ответа не нашёл, а потом плюнул и подумал: пусть себе играют, раз РФС придумал такой формат. Советую и вам поступить как я и не заморачиваться этим вопросом. Здоровее будете. Всего хорошего.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:23
Я до сих пор не понял формата Кубка Пути регионов.
NYJ
NYJ
вчера в 21:29
Локомотив сегодня и в целом весной - ноль
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:51
Ростов - папаню с победой!
Левый берег рулит!)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:48
Тренера сливают, в Ростове когда играли наши уйма моментов в первом тайме создали, но упустили возможность победить, а на выезде победили, хотя зная логистику, игроки Ростова особо в форме небыли, желание есть, но это не их пик формы, а Локо просто решил слить тренера, смотря игры МЮ понимаю момент, когда игроки сливают тренера, и они же играют на пике формы при новом тренере)
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:41
Похоже карма Смородской преследует паравоз
протон
протон
вчера в 20:39
казалось бы, чемпионат провален, в кубке должна быть предельная мотивация, игра дома, с не самым сильным соперником, и умудриться так слить. Без Батракова локо никакой хотя что, с ним что без него.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:36
Ростов это хорошо, не дадут Станковичу спуска думаю, сыграют как в кубке а не как в чемпионате. Тем более сегодня был хороший Ростов, играющий, бегущий, надеюсь им удастся сохранить этот запал на игру со Спартаком
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:26
С Победой Земляки и сопереживающие Югу!!!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 20:25
Спасибо.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Судя по фамилиям на портретах, это деды Щетинина и Голенкова.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 20:24
Локо не знали , что делать с мячом. Ещё и пешком.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:20
"Ростов" выглядел свежее, мобильнее, играл быстрее, так что победа заслуженна. Лично для меня самым волнительным моментом являлось поведение Голенкова, который после забитого мяча подбежал к стоявшему рядом с полем с портретами участников в*йны и поклонился им. Благодарю за это футболиста.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:17, ред.
По моему мнению, матч, как и вчерашний, получился.
Но Ростов всё таки был лучше: заряженность, сыгранность, желания забить у них было больше.
Севикян, конечно, подвёл: ДВА УБОЙНЕЙШИХ МОМЕНТА и что?
Пшик!
Второй гол Ростова можно в видеоуроки: великолепное взаимодействие трёх ростовчан и прямо гроссмейстерский пропуск мяча на Голенкова, который не сплоховал.
Молодцы!
Справедливости ради замечу, что где-то минут 20-25 Ростов просто "стоял", желая сохранить счёт, безажресно выбивая мячи от своих ворот.
А если бы в этот момент Локо забил?
В прочем, особого рвения у паровозов, чтобы сравнять счёт, я в этот временной промежуток не увидел.
Разве только Пиняев пытался что-то сделать: и обыгрывал, и пасы обостряющие отдавал...
Но одним Пиняевым не выиграть.
Батраков, конечно, заметно бы усилил Локо в этой игре, но и БЕЗ него остальные игрочилы красно-зелёных не "три копейки" по контрактам получают.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
А Ростов в России топ-клуб??? Клуб который ставит самые высокие задачи на сезон??? Клуб у которого довольно приличный бюджет??? Ростов клуб который неоднократно становился чемпионом России, который выигрывал много раз кубок страны???
ЛОКО это большая команда для РПЛ. По трансферной политике Ростова не удивлён. А по паровозу другие ожидания. Которые как сказал "классик": наши проблемы.
Сп62
Сп62
вчера в 20:16
Без Лёхи Локомотив уже не смотрится. Средина поля полностью за Ростовом.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:14
Всех земляков с уверенной победой нашего клуба! Комбайн замолотил паровоз вчистую!!! Золото на Кубань, а Кубок на Дон!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:13
Талантище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:12
)))
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 20:12
Это у Локо ужасная трансферная политика по вашему? Ростов единственная команда Премьер Лиги которая в прошедшее окно никем не усилилась и потеряла двух основных игроков в центре поля - Глебова и уругвайца Саравию который сбежал из команды
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:12
"Ростов" в КР пустил под откос "Локомотив". А ежели серьезнее, то чем то схож был матч с состоявшимся намедни в чемпионате. Опять первый тайм вчистую остался за южанами. Только тогда в тайме втором "Локо" смог как-то, скажем так, мобилизоваться и не проиграл, а сегодня и в тайме втором "Ростов" был лучше. Разве что реализация подводила. Не ведаю, сыграл бы "Локо" лучше будь на поле Батраков, но без него как-то совсем печален "Локо" был в созидании, как по мне. В общем болельщиков "Ростова" с победой, болельщикам "Локо" не расстраиваться. Как-то так с моей колокольни.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 20:10
Судя по статистике, Локомотив хотел заморозить Ятимова, 0 ударов в створ.
Capral
Capral
вчера в 20:09, ред.
Если честно, то такой футбол смотреть сложно. Ростов- типичный Шахтер-70х, а Локо- типичный Локо тех же времён. Две, страшно силовые команды, лишенные даже намека на поэзию... Ростов не поменялся с уходом Карпина. Новый тренер продолжает линию прежнего наставника и играет в тот же прагматичный и силовой футбол. Локо, надо признать не хватало сегодня Батрака, его паса, его дирижерских способностей. В целом, счёт полностью отображает игру, в которой гости были мобильнее и острее. Комли, просто идеально создан для Ростова, нашел парень свою команду. Вобщем, ждём игру Ростов-Спартак!!! Игра обещает быть интересной и принципиальной!!!
А пока- Ростов с заслуженной победой!!!
Michail Slavnov
Michail Slavnov
вчера в 20:08
Ростов порадовал своей игрой.
112910415
112910415
вчера в 20:07
под тренером сильно шатается стул ...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:05
Да, с Ростовом тяжко придётся. Но вот и поглядим достоин ли Спартак финала.
Nipper
Nipper
вчера в 20:05
Очевидный слив Галактионова
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:04
Не пойму, если Галактионова оставят на следующий сезон. Но и руководство клуба должны падать в отставку, за ужасную трансферную политику.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:03
Ростов с победой! Если бы не вар, то счёт был бы 0:4 наверно))
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