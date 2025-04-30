«Бетис» — «Фиорентина». Прогноз на матч Лиги Конференций (1.05.2025)

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вчера, 23:42

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.75. В случае победы «Фиорентины», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.95 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Бетис» проводит довольно успешный сезон, на данный момент занимает шестое место в испанском чемпионате, имея 54 балла. Так же команда неплохо себя проявила в Лиге Конференций, она обошла «Ягеллонию» (3:1) в 1/4. В последних матчах «Бетис» выиграл у «Жироны» (3:1), и «Вальядолида» (5:1).

«Фиорентина» третий год подряд добирается до полуфинала Лиги Конференций. В двух прошлых розыгрышах команда терпела поражения в финалах турнира. В Серии А «Фиорентина» занимает восьмое место с 59 очками, отставая от зоны еврокубков всего на один балл. Два последних матча «фиалки» победили «Кальяри» (2:1), и «Эмполи» (2:1)

Информация для ставок

«Фиорентина» имеет беспроигрышную серию из 9 матчей

«Бетис» проиграл всего раз за 13 матчей

Хозяева забили в 13 последних поединках

Прогноз

Проанализировав состояние команд на сегодняшний день, мы предлагаем сделать ставку на ничью за 3.8 в букмекерской конторе Пари.