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«Аль-Наср» Роналду проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ

вчера, 21:42

«Кавасаки Фронтэйл» одержал победу над саудовским клубом «Аль-Наср», в составе которого играет португальский нападающий Криштиану Роналду, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 10-й минуте нападающим гостей Тацуей Ито. На 28-й минуте счёт сравнял Садио Мане. Полузащитник «Кавасаки Фронтэйл» Юто Одзэки удвоил преимущество команды на 41-й минуте встречи. Третий гол забил Акихиро Иэнага на 76-й минуте. Второй мяч в ворота гостей провёл полузащитник Айман Яхья.

В финале Лиги чемпионов АФК «Кавасаки Фронтэйл» встретится с «Аль-Ахли».

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Все комментарии
tico6825
tico6825
сегодня в 09:11
Кристине нужно уходить из футбола с честью а не рыдание своим Что не хватает ему
Niagara
Niagara
сегодня в 08:15
кристинка сейчас где-то плачет
Agamaga005
Agamaga005 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 08:01
Может следующий раз выиграет? Хотя врядли.
R. Carlos
R. Carlos ответ HЕ Э Г О И СT (раскрыть)
сегодня в 07:54
Опа !!
Ты тут как тут
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 07:53
Опа!!
Ты тут как тут
112910415
112910415
сегодня в 05:12
судьба такая
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:37
Я бы удивился, если Аль-Наср с Роналду выиграл турнир.
Сенсации нет!
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 22:58
Очередные 0 трофеев за сезон не за горами.. Главное, что Геша в старте.. 🤭
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:51
Японцы обыграли команду легионеров
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:12
Первая мысль после прочтения заголовка - Аль-Наср проиграл мотоцикл Кавасаки
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:57
Ну надо же , какая неожиданность)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:56
мем-клуб проиграл 8 команде японской лиги.
команде, которая не знает побед последние 5 матчи.
пока на поле не вышел аль наср. и вот долгожданная победа.
итак, финал азиатской лиги чемпионов.
аль ахли - кавасаки.
удачи, аль ахли!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:56
😂😂😂
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:56
Япошки собрали команду за 100 юаней и вынесли саудитов)))))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 21:54
О да!!! Как же это круто!!!
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