«Аль-Наср» Роналду проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ

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вчера, 21:42

«Кавасаки Фронтэйл» одержал победу над саудовским клубом «Аль-Наср», в составе которого играет португальский нападающий Криштиану Роналду, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов АФК со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 10-й минуте нападающим гостей Тацуей Ито. На 28-й минуте счёт сравнял Садио Мане. Полузащитник «Кавасаки Фронтэйл» Юто Одзэки удвоил преимущество команды на 41-й минуте встречи. Третий гол забил Акихиро Иэнага на 76-й минуте. Второй мяч в ворота гостей провёл полузащитник Айман Яхья.

В финале Лиги чемпионов АФК «Кавасаки Фронтэйл» встретится с «Аль-Ахли».