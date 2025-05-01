Ямаль провёл 100 матчей за «Барселону» к 17 годам

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сегодня, 00:19

Полуфинал Лиги чемпионов против «Интера» (3:3) стал сотым матчем за «Барселону» для 17-летнего нападающего .

На счету форварда уже 22 гола и 33 результативные передачи за каталонский клуб. В возрасте Ямаля у было 19 матчей, 5 голов и 4 ассиста, а у — 9 матчей и 1 гол.