Ямаль провёл 100 матчей за «Барселону» к 17 годам

Полуфинал Лиги чемпионов против «Интера» (3:3) стал сотым матчем за «Барселону» для 17-летнего нападающего Ламина Ямаля.
На счету форварда уже 22 гола и 33 результативные передачи за каталонский клуб. В возрасте Ямаля у Криштиану Роналду было 19 матчей, 5 голов и 4 ассиста, а у Лионеля Месси — 9 матчей и 1 гол.
В его возрасте организм ещё растёт, и что дадут эти чрезмерные нагрузки не знает никто. Удачи парню, есть шанс вырасти в звезду футбола.
В его возрасте организм ещё растёт, и что дадут эти чрезмерные нагрузки не знает никто. Удачи парню, есть шанс вырасти в звезду футбола.