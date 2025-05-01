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Ямаль провёл 100 матчей за «Барселону» к 17 годам

сегодня, 00:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полуфинал Лиги чемпионов против «Интера» (3:3) стал сотым матчем за «Барселону» для 17-летнего нападающего Ламина Ямаля.

На счету форварда уже 22 гола и 33 результативные передачи за каталонский клуб. В возрасте Ямаля у Криштиану Роналду было 19 матчей, 5 голов и 4 ассиста, а у Лионеля Месси — 9 матчей и 1 гол.

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Все комментарии
4s57ay7cbbxs
4s57ay7cbbxs
сегодня в 09:43
Удачи, бодрости духа, твердости и уверенности! Молодец! Самое главное не загнать парня!
Futurista
Futurista
сегодня в 08:01
На пенсию пора)...
s5heujjf5eqs
s5heujjf5eqs
сегодня в 06:38
Сдается, что в паспорте ему городков убавили.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
пока всё неплохо
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:14
Это вовсе не повод для радости. Можно легко загнать организм и пойти по пути Фати, который тоже был наследником Месси. Всё хорошо в меру.
В его возрасте организм ещё растёт, и что дадут эти чрезмерные нагрузки не знает никто. Удачи парню, есть шанс вырасти в звезду футбола.
Брулин
Брулин
сегодня в 02:03
100 матчей в 17 лет, такими темпами и игрой к 22 годам может стать легендой футбола и ощущать себя даже ветераном на фоне ровесников и молодых игроков
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 00:25
Много играет и не париться..
shur
shur
сегодня в 00:25
...дай Бог без травм и конкурента достойного, вот мы бы посудачили!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:20
Растёт пацан. Пожелаю удачи в дальнейшем!!))
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