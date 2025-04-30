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вчера, 22:31

«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий Матео Кассьерра. На 57-й минуте Андрей Мостовой с пенальти удвоил преимущество «сине-бело-голубых».

Ответный матч между клубами состоится 14 мая.