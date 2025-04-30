Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2024/2025

«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

вчера, 22:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий Матео Кассьерра. На 57-й минуте Андрей Мостовой с пенальти удвоил преимущество «сине-бело-голубых».

Ответный матч между клубами состоится 14 мая.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Аль-Наср» Роналду проиграл «Кавасаки» и вылетел из азиатской ЛЧ
Вчера, 21:42
«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России
Вчера, 19:59
Саудовский «Аль-Ахли» вышел в финал Лиги чемпионов АФК
Вчера, 10:34
«Пари Сен-Жермен» одолел «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
29 апреля
Дебютный гол Гарсии помог «Спартаку» обыграть «Динамо» в Кубке России
29 апреля
Дубль Педро спас «Лацио» от поражения в матче с «Пармой»
28 апреля
Сортировать
Все комментарии
suiw
suiw
сегодня в 13:32
Армейцы - братская команда. Но провокатор Глебов бесит. Отдайте его мясу. Он сегодня соответствует составу бензиновых
Сп62
Сп62
сегодня в 12:51
Может быть армейцам надо было сыграть от обороны, как в матче со Спартаком. В открытый футбол ЦСКА с Зенитом сегодня играть сложно.
Palex
Palex ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 10:36
А к прошедшему матчу, какое это имеет отношение?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 09:58
Два больших матча кряду за несколько дней на одном уровне провести очень сложно.. Победа над Спартаком в дерби всея Руси забрала много эмоций,.
Плюс в стартовом составе ЦСКА пришлось выпускать пять молодых воспитанников клуба (Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Кисляк, Глебов. ) Так что рука не поднимется бросить камень в огород тренера, который доверяет ребятам. Ждём ответного матча в Москве.
Red blu
Red blu
сегодня в 09:46
Беспроигрышная серия ЦСКА составила 14 матчей.Команда Марко Николича не проигрывала десять матчей в РПЛ и еще четыре в Кубке России. Крутой результат.
Байкал-38
Байкал-38 ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 07:28
Вы такое заключение сделали потому что Краснодар слился?
А ещё недавно когда Краснодар до финала (2022-23) доходил кубок России ой каким важным был!!!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 07:10
Ростов - Зенит будет интересно.
AKA0077
AKA0077
сегодня в 06:07
Значит ждём в Лужниках суперфинал Спартак - газпром. Сомневаюсь, что ЦСКА в Москве отыграет два мяча и при этом не пропустит.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:53
Основа раскатает Краснодар)
valt134
valt134
сегодня в 05:43
В который раз убеждаюсь, что Кубок России ни к чему не обязывающий турнир. Клоунада. Одни понты. Краснодар слился и правильно сделал. По-моему это просто отмывание денег. Устраните его и болельщики даже не заметят.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 04:53
Корявая, не заслуженная победа ...
112910415
112910415
сегодня в 04:36
впереди ещё 90+ минут ...
DAD81
DAD81
сегодня в 00:30
Собственно, шальной рикошет и неудачная игра Пьянича, подставившего вратаря в эпизоде с пенальти предопределили результат. Зенит не ошибался и заслуженно выиграл.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:08
Они по ходу все цирковое заканчивали)))
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:28
Ну, дай Бог, если я ошибаюсь.
Тогда смотреть матч будет интересно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:24
Это не так. В Москве будет основа. Акинфеев, Роша, Дивеев, Файзуллаев ( с начала), Мусаев ( с начала). 5 человек ключевых не было, особенно важны ЦЗ Дивеев и Роша. Так что не все потеряно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:09
В финале встретятся сильнейшие клубы РПЛ: Зенит - СПАРТАК!
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:04
Посмотрел.
Зенит, как обычно, хотел ещё в 1-м тайме переИГРАТЬ, а ЦСКА - переБЕГАТЬ, причём, как в первом тайме, так и во втором.
Получилось у Зенита, хотя и не без доли везения.
От второго матча особенных каких-то сюрпризов от команд не жду: полагаю, что всё будет так же как в целом игры этих команд в ЧР и сегодня.
Не вижу каких-то предпосылок, что интрига перед матчем в Москве сохраняется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:00
На классе!
Поздравления Зениту!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:57
Всё по делу. "Зенит" был сильнее, потому и праздновал победу. В перипетии игры вдаваться не буду, так как сами всё видели. Матч как матч, ничего особенного. У меня только один вопрос: не заслужил ли красную карточку вратарь "Зенита", который грубо схватил игрока армейцев за лицо и "подтолкнул" его поближе к зелёной травке.
Да, постоянно удивляюсь невозмутимости Игоря Симутенкова. Кажется, он останется спокойным даже тогда, когда полюса Земли поменяются местами, и в России круглый год будет постоянное субтропическое лето.
Написал последнюю фразу и задумался, есть ли на экваторе времена года...
Deemon37
Deemon37 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:49
Да всё уже решено, с такой игрой ловить нечего
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:44
Ну наверное оба наставника держали в уме и наличие ответного матча, и предстоящие матчи в чемпионате, отсель и составы, скажем так смешанные ну или экспериментальные. 2-0 конечно не приговор и всяко бывает, но очень даже вероятно, что по ходу пьесы поход "армейцев" за КР за сим и завершится. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, ежели кратко, то "Зенит" выглядел получше. Пусть и через рикошеты, но так называемое правило бывших сработало. Ну а по "ЦСКА", все же центр защиты с Рошей и без, как говорят в Одессе две большие разницы. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:43
Первый проигрыш ЦСКА весной и первый гол с игры. Всё решит игра в Москве.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 22:42
Думаю, ЦСКА ловить нечего в ответке.
hpt8zpfpf29f
hpt8zpfpf29f
вчера в 22:37
Клуб, спонсируемый украинским уголовником-мошенником подозрительными средствами, сегодня лихо проиграл Зениту.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:34
Жаль что упорной игры не получилось . Такое ощущение , что цска не поверил в пложительный для себя исход в этом противостоянии....
протон
протон
вчера в 22:33
Я каждый раз приятно удивляюсь тому как хоккейные комментаторы умудряются точно увидеть куда точно летит этот черный кружочек, как он летит, подмечают все тонкости игры. А так же я одновременно удивляюсь настолько футбольные комментаторы не смотрят на поле, не следят за игрой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:33
Да победили по делу. Но судья все равно клоун))
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:33
Зенит-- С Победой в первом матче!!! Удачи во втором.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 