«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:0).
На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий Матео Кассьерра. На 57-й минуте Андрей Мостовой с пенальти удвоил преимущество «сине-бело-голубых».
Ответный матч между клубами состоится 14 мая.
Зенит, как обычно, хотел ещё в 1-м тайме переИГРАТЬ, а ЦСКА - переБЕГАТЬ, причём, как в первом тайме, так и во втором.
Получилось у Зенита, хотя и не без доли везения.
От второго матча особенных каких-то сюрпризов от команд не жду: полагаю, что всё будет так же как в целом игры этих команд в ЧР и сегодня.
Не вижу каких-то предпосылок, что интрига перед матчем в Москве сохраняется.
Зенит, как обычно, хотел ещё в 1-м тайме переИГРАТЬ, а ЦСКА - переБЕГАТЬ, причём, как в первом тайме, так и во втором.
Получилось у Зенита, хотя и не без доли везения.
От второго матча особенных каких-то сюрпризов от команд не жду: полагаю, что всё будет так же как в целом игры этих команд в ЧР и сегодня.
Не вижу каких-то предпосылок, что интрига перед матчем в Москве сохраняется.