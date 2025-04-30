В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной отставке Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» опроверг информацию о том, что главный тренер «красно-зелёных» может быть отправлен в отставку.

Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду. Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня Михаила Галактионова. Кто-то использует не вполне достойные приёмы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече.