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В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной отставке Галактионова

вчера, 13:02

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что главный тренер «красно-зелёных» Михаил Галактионов может быть отправлен в отставку.

Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду. Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня Михаила Галактионова. Кто-то использует не вполне достойные приёмы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:25
от судьбы не уйдёшь ...
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:15
А я не против , пусть даже оставят! Просто написал что думаю!
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 19:51
Галка не тянет Локомотив, серая игра, много запоротых моментов.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:08, ред.
Очень жаль что Галактионов (ПОКА или уже ОКОНЧАТЕЛЬНО?) не смог реализоваться в Локомотиве.
Считал его более талантливым и целеустремлённым человеком.
Ошибался, к сожалению...
nk75vbvevz5v
nk75vbvevz5v
вчера в 16:29
Кто-то вносит нервозность в подготовку к матчу такими слухами
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:56
До конца сезона доработает, а там они решат.)
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:54
Они как перчатки меняют тренеров. Смородская подтвердит начиная с Николича и Семина
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:43
sv_1969
А что вы хотели услышать перед ответственным матчем?
Что бы руководство в открытую заявили, что нам такой тренер не нужен и мы уволим его сразу после матча?
Да и вообще сечас конец сезона и какие то либо решения будут приниматься после его окончания.
Кстати насчёт "А завтра уволим если чё" так это судьба тренера такая, сегодня ты в фаворе, а завтра ты можешь быть уволен.
Да и инфа была от карпа, а его инфе доверять себя не уважать.
Хотя предположу, что это всего лишь ради 10 очков.
q6vpkh54zk2q
q6vpkh54zk2q
вчера в 13:26
Кто это делает всем давно понятно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:13
Вообщем все это вранье))) А завтра уволим если чё))
Гость
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