В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной отставке Галактионова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что главный тренер «красно-зелёных» Михаил Галактионов может быть отправлен в отставку.
Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду. Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня Михаила Галактионова. Кто-то использует не вполне достойные приёмы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече.
Считал его более талантливым и целеустремлённым человеком.
Ошибался, к сожалению...
Считал его более талантливым и целеустремлённым человеком.
Ошибался, к сожалению...
А что вы хотели услышать перед ответственным матчем?
Что бы руководство в открытую заявили, что нам такой тренер не нужен и мы уволим его сразу после матча?
Да и вообще сечас конец сезона и какие то либо решения будут приниматься после его окончания.
Кстати насчёт "А завтра уволим если чё" так это судьба тренера такая, сегодня ты в фаворе, а завтра ты можешь быть уволен.
Да и инфа была от карпа, а его инфе доверять себя не уважать.
Хотя предположу, что это всего лишь ради 10 очков.
А что вы хотели услышать перед ответственным матчем?
Что бы руководство в открытую заявили, что нам такой тренер не нужен и мы уволим его сразу после матча?
Да и вообще сечас конец сезона и какие то либо решения будут приниматься после его окончания.
Кстати насчёт "А завтра уволим если чё" так это судьба тренера такая, сегодня ты в фаворе, а завтра ты можешь быть уволен.
Да и инфа была от карпа, а его инфе доверять себя не уважать.
Хотя предположу, что это всего лишь ради 10 очков.