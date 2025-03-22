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Модрич: «Моя цель ясна — завершить карьеру в „Реале“»

вчера, 17:48

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий касательно возможного продления контракта с клубом.

Не нужно спешить. Сезон еще идет, впереди много игр, а там посмотрим. Моя цель ясна — завершить карьеру в «Реале».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:02
Хорошая и правильная цель. И она всё ближе.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:20
Настоящий спортсмен! Блистательный футболист - гордость футбола!
v8vukfh2xagx
v8vukfh2xagx
вчера в 19:39
Человек предан клубу и футболу.
Вещий
Вещий
вчера в 18:44
Думаю что не только мне была за ранее известна его цель...
RM_35
RM_35
вчера в 18:43
было бы здорово!!!
t96fjwav57c8
t96fjwav57c8
вчера в 18:23
Лука до сих пор полезен в команде
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:23
...Бро, Я уже сравнивал полезность,хотя очень разные амплуа и возраст, Рона и Луку в последних играх,небо и земля, нап против хава, конечно хорват в центре внимания и пробег в сто раз больше, тогда как Рон спит в одном ботинке, я смысле продолжения карьеры,очевидно!!!
shur
shur
вчера в 18:15
...не разбрасывается мудрый,зрелый Лука,почётно и достойно, но
Я бы желал ему и красивого ухода с ЧМ-26 в Америке....!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:03
А ведь мог уже давно переехать в Саудовскую Аравию и играть там спокойно ещё несколько лет. Нет, Модрич не такой - для него настоящий футбол гораздо важнее денег. Именно такие игроки составляют вековую славу Реала. Имя хорвата будет вписано золотыми буквами в историю Королевского Клуба.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:58
Уже давно можно было это сделать, сам же подвергает цель риску продолжая карьеру)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
Цели ясны , задачи определены...)))
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