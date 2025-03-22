Модрич: «Моя цель ясна — завершить карьеру в „Реале“»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий касательно возможного продления контракта с клубом.
Не нужно спешить. Сезон еще идет, впереди много игр, а там посмотрим. Моя цель ясна — завершить карьеру в «Реале».
Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий касательно возможного продления контракта с клубом.
Не нужно спешить. Сезон еще идет, впереди много игр, а там посмотрим. Моя цель ясна — завершить карьеру в «Реале».
Я бы желал ему и красивого ухода с ЧМ-26 в Америке....!!!
Я бы желал ему и красивого ухода с ЧМ-26 в Америке....!!!