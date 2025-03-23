Игрока сборной Армении исключили из команды

Нападающий «Кайзерслаутерна» покинул сборную Армении из-за отказа выступать за неё, если не получит место в стартовом составе. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды .

Сегодня Ранос подошёл ко мне и поинтересовался, будет ли он в стартовом составе. Я ответил, что, скорее всего, нет. Он сказал, что хочет играть в стартовом составе, иначе уйдёт из команды. Я принял решение, что его не будет в команде.

Ни один игрок не может ставить себя выше команды. Его не будет в команде.