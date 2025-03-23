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Игрока сборной Армении исключили из команды

вчера, 08:49

Нападающий «Кайзерслаутерна» Грант-Леон Ранос покинул сборную Армении из-за отказа выступать за неё, если не получит место в стартовом составе. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Джон ван'т Шип.

Сегодня Ранос подошёл ко мне и поинтересовался, будет ли он в стартовом составе. Я ответил, что, скорее всего, нет. Он сказал, что хочет играть в стартовом составе, иначе уйдёт из команды. Я принял решение, что его не будет в команде.

Ни один игрок не может ставить себя выше команды. Его не будет в команде.

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Все комментарии
Prichal
Prichal
вчера в 11:47
Тренер показал свою твердость и поставил наглеца на место.
vks3p42qvfzh
vks3p42qvfzh
вчера в 11:35
Игрок не может ставить условия руководству команды, выгнали правильно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:50
С таким количеством игр и статой «армянину» только водоносом быть 😁
112910415
112910415
вчера в 10:23
нельзя без дисциплины !
n7nyye2sp4uj
n7nyye2sp4uj
вчера в 10:01
Тренер полностью прав! Игрок не должен решать кому выходить на поле.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:58
Грант-Леон Ранос и Джон ван'т Шип – два этнических армянина 😁😆😁
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:51
Абсолютно правильное решение тренера!
shur
shur
вчера в 09:47
...Всё Арсен Захарян обиделся и окончательно перестал думать о сборной Армении...!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:45
Зачем игроку быть в команде, если он не играет?
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:19, ред.
Правильное решение тренера. Каким бы хорошим не был игрок, с таким самомнением и отсутствием дисциплины, он принесёт больше вреда команде чкм пользы.
shlomo
shlomo
вчера в 09:09
Все правильно сделал тренер... он отвечает за результат команды...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:53
"Ставь в стартовый состав , а то уйду" - "Не прокатило" - пришлось уйти...)
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