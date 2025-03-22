Рафинья и Араухо могут сыграть в матче против «Осасуны»

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вчера, 08:28

«Барселона» примет «Осасуну» в перенесенном матче 27-м тура Ла Лиги 27 марта. Таким образом, игроки каталонского клуба и могут успеть на этот матч после игр своих сборных.

План состоит в том, чтобы оба игрока вернулись в Испанию на частном самолете вместе с другими южноамериканскими футболистами, выступающими за «Реал» и «Атлетико».

Игра Боливия – Уругвай завершится раньше матча Аргентина – Бразилия в Буэнос-Айресе, что позволит уругвайским футболистам прибыть в аргентинскую столицу для совместного вылета.

Из Буэнос-Айреса Рафинья и Араухо отправятся в Барселону и, предположительно, вернутся в каталонскую столицу во вторник вечером. Ожидается, что они будут включены в заявку на матч с «Осасуной» и начнут игру на скамейке запасных.