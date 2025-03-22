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Рафинья и Араухо могут сыграть в матче против «Осасуны»

вчера, 08:28
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна27.03.2025 в 23:00 Не начался

«Барселона» примет «Осасуну» в перенесенном матче 27-м тура Ла Лиги 27 марта. Таким образом, игроки каталонского клуба Рафинья и Рональд Араухо могут успеть на этот матч после игр своих сборных.

План состоит в том, чтобы оба игрока вернулись в Испанию на частном самолете вместе с другими южноамериканскими футболистами, выступающими за «Реал» и «Атлетико».

Игра Боливия – Уругвай завершится раньше матча Аргентина – Бразилия в Буэнос-Айресе, что позволит уругвайским футболистам прибыть в аргентинскую столицу для совместного вылета.

Из Буэнос-Айреса Рафинья и Араухо отправятся в Барселону и, предположительно, вернутся в каталонскую столицу во вторник вечером. Ожидается, что они будут включены в заявку на матч с «Осасуной» и начнут игру на скамейке запасных.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:28, ред.
Ну, во-первых не за один день два матча, не преувеличивайте, а во-вторых, когда Анчелотти возмутился, что у Реала будет менее 72 часов на отдых, ему в федерации ответили, что 72 часа - это лишь рекомендация, а не правило. Ну раз так, то я вам отвечу примерно теми же словами, в регламенте нигде нет чётких правил о промежутках игр регулярного чемпионата и сборной, так что какие могут быть претензии.

Я понимаю, что ситуация для Барсы неприятная, но обвинять Реал в решениях федерации, с которой сам же Реал воюет... это немного перебор.
monah-10
monah-10 ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:23
С Ливерпулем тоже было, там вообще некем было играть, команда на клубном ЧМ была, а дома игра в кубке, сыграли второй командой и проиграли. Здесь хоть ни вторая команда играть будет, прорвутся.
Incredulous
Incredulous ответ ne gusta (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:07, ред.
А когда Реалу дважды отказали в переносе матча, когда после тяжелейшего матча в ЛЧ с доп. временем и пенальти. У команды было меньше 72 часов на восстановление, а после выездная игра. В этом вы никакого злого умысла не увидели? Ну да, это же было на руку Барселоне, а значит такое можно и не заметить. А вот когда дело коснулось самой Барсы, ну да "это другое..."
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:33
Как же тупо это все. когда идут матчи сборных, ставить переигровку чемпионата
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