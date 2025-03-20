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Солдатенков, Фомин и Дзюба не сыграют с Замбией

сегодня, 20:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбия25.03.2025 в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что защитник Александр Солдатенков, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Артём Дзюба не примут участия в товарищеском матче с командой Замбии 25 марта.

Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:55
Если загорелые сыграют в полную силу, наш молодняк может и обделаться. По результатам в 24 году равная игра с кот дивуаром и Морокко, забитые мячи и победы. Жду силовую игру от них, а значит результативную.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:35
Дзюба рекорд сделал, можно и не играть.)
Сп62
Сп62
сегодня в 22:20
Очень тактично. Почти по Райкину - раньше говорили: пошёл вон, теперь говорят: прийдите завтра.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:01
Мне кажется бомбардира мы больше не увидим в сборной!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:21
Замбия нас теперь разорвёт без волшебной слезы
Evgeniy25
Evgeniy25 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:07
Шикарно подколол
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:06
Такие потери, особенно бомбардира, очень трудно, практически невозможно компенсировать, Сложно будет с командой с 87 места в рейтинге.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:04
Это "потеря потерь" для нашей сборной...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:57
Ооо это будет тяжело.....может ничейку хоть зацепят?
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