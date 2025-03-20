Солдатенков, Фомин и Дзюба не сыграют с Замбией

Главный тренер сборной России сообщил о том, что защитник , полузащитник и нападающий не примут участия в товарищеском матче с командой Замбии 25 марта.

Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре с Гренадой Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артём Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны.