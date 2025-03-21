Сборная Замбии объявила состав на игру с Россией

Сборная Замбии назвала состав на товарищеский матч с командой России.
В заявку вошёл бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва, который сейчас выступает за израильский «Хапоэль Беэр-Шева». В Европе также играют защитник Гифт Мфанде («Хапоэль Ришон ЛеЗион», Израиль), хавбек Мигел Чанга («Янг Бойз», Швейцария), нападающие Эдвард Чилуфья («Мидтьюлланд», Дания), Чипиока Сонга («Хапоэль Петах-Тиква», Израиль) и Джозеф Сабобо («Цюрих», Швейцария).
Также стала известна судейская бригада на предстоящую игру.
что если бы играли в Забии, то.. ))
что если бы играли в Забии, то.. ))