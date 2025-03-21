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Сборная Замбии объявила состав на игру с Россией

вчера, 20:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбия25.03.2025 в 20:00 Не начался

Сборная Замбии назвала состав на товарищеский матч с командой России.

В заявку вошёл бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва, который сейчас выступает за израильский «Хапоэль Беэр-Шева». В Европе также играют защитник Гифт Мфанде («Хапоэль Ришон ЛеЗион», Израиль), хавбек Мигел Чанга («Янг Бойз», Швейцария), нападающие Эдвард Чилуфья («Мидтьюлланд», Дания), Чипиока Сонга («Хапоэль Петах-Тиква», Израиль) и Джозеф Сабобо («Цюрих», Швейцария).

Также стала известна судейская бригада на предстоящую игру.

Сборная Замбии объявила состав на игру с Россией

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:58
Очередная победа Карпина над великой сборной.
баск
баск
вчера в 21:19
Хорошо, что матчик пройдёт в Москве, а то на картинке такой людоед,
что если бы играли в Забии, то.. ))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:32
Этот состав мне ни о чем не говорит. Слышал только о человеке, который играл в Туле.
Гость
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