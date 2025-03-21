Сборная Замбии объявила состав на игру с Россией

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вчера, 20:30

Сборная Замбии назвала состав на товарищеский матч с командой России.

В заявку вошёл бывший полузащитник тульского «Арсенала» , который сейчас выступает за израильский «Хапоэль Беэр-Шева». В Европе также играют защитник («Хапоэль Ришон ЛеЗион», Израиль), хавбек («Янг Бойз», Швейцария), нападающие («Мидтьюлланд», Дания), («Хапоэль Петах-Тиква», Израиль) и («Цюрих», Швейцария).

Также стала известна судейская бригада на предстоящую игру.