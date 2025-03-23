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Игрок «Металлиста» из Харькова не поехал в сборную Замбии на матч с Россией

вчера, 13:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияЗавтра в 20:00 Не начался

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга рассказал источнику о заявке национальной команды на товарищеский матч со сборной России.

На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а ещё один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста». Он отказался ехать из-за политики? Это не моё дело, есть тренерский штаб, который отправляет письма многим игрокам. Это личное дело футболистов — ехать им в сборную Замбии или нет. Возможно, что клуб не отпустил его, и это частая практика. В любом случае, наш тренерский штаб нашёл замену игрокам, которые не смогли приехать на этот сбор.

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