Сафонов остаётся основным вратарём сборной России

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вчера, 12:59

Вратарь ПСЖ по-прежнему является основным голкипером сборной России, несмотря на то, что не был вызван на мартовские товарищеские матчи. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды .

Во встрече с Гренадой первый тайм провёл Евгений Латышонок, второй — Станислав Агкацев. По словам Кафанова, игру с Замбией 25 марта начнёт Александр Максименко. В расположении сборной России также находится Евгений Ставер из казанского «Рубина».

Сафонов остаётся первым номером, несмотря на невызов. Вот эта обойма — Максименко, [Илья] Лантратов, [Андрей] Лунёв, Агкацев, Женя Латышонок. Другой момент — кто как выглядит по первой части чемпионата. Период адаптации к октябрю у Сафонова прошёл, было видно, что свой. Он уже заговорил на французском, сыграл 12 матчей. Если бы уровень не вырос, то не смог бы играть. То, что он играет достойно, говорит, что он уже на том уровне, Россию перерос.

В июне сборная России проведёт товарищеские поединки с Белоруссией и Нигерией. Предварительно договорились, что хотели бы, чтобы Матвей сыграл в июне, — добавил Кафанов.