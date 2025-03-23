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Сафонов остаётся основным вратарём сборной России

вчера, 12:59

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов по-прежнему является основным голкипером сборной России, несмотря на то, что не был вызван на мартовские товарищеские матчи. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Во встрече с Гренадой первый тайм провёл Евгений Латышонок, второй — Станислав Агкацев. По словам Кафанова, игру с Замбией 25 марта начнёт Александр Максименко. В расположении сборной России также находится Евгений Ставер из казанского «Рубина».

Сафонов остаётся первым номером, несмотря на невызов. Вот эта обойма — Максименко, [Илья] Лантратов, [Андрей] Лунёв, Агкацев, Женя Латышонок. Другой момент — кто как выглядит по первой части чемпионата.

Период адаптации к октябрю у Сафонова прошёл, было видно, что свой. Он уже заговорил на французском, сыграл 12 матчей. Если бы уровень не вырос, то не смог бы играть. То, что он играет достойно, говорит, что он уже на том уровне, Россию перерос.

В июне сборная России проведёт товарищеские поединки с Белоруссией и Нигерией. Предварительно договорились, что хотели бы, чтобы Матвей сыграл в июне, — добавил Кафанов.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 14:14
Кафанов, наверное, забыл или 14ивается, что Матюху на границе ждут судебные приставы.
Vilar
Vilar
вчера в 14:12
Если Россию перерос, одна дорога на Луну. А против Брунея и Гренландии могли б и меня позвать: логистика нулевая, живу в Москве, и сыграл бы за автографы от футболистов Брунея и Гренландии.
cve4d2d7fpum
cve4d2d7fpum
вчера в 14:09
Пока он будет оставаться основным, найдутся другие, более достойные.
uamzv3a6zaau
uamzv3a6zaau
вчера в 13:55
Только берегут его для ПСЖ.
shur
shur
вчера в 13:36
..говорите,что хотите! Внешне подтянут, классная реакция, креативен, короче хороший кипер Сафа, да и Акинфеюшку
уже не уговорить (годы)...!!! Ребятушки, в наше непростое время
быть в основе ПСЖ-дорогого стоит!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:30
Сафонов, пусть будет Сафонов. В нынешней ситуации разницы нет, кто будет основным.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:05
Нет разницы кто будет в воротах, если играть против Брунеев и Гренад.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
Патамушта он и есть основной...
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