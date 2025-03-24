Стали известны составы групп европейского квалификационного турнира ЧМ-2026

После завершения четвертьфинала Лиги наций УЕФА стал известен окончательный состав групп европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Мундиаль пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Победы в 1/4 ЛН одержали Германия, Франция, Португалия и Испания.
Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
Группа С: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.
Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан.
Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария.
Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения.
Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан‑Марино.
Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
Победители групп квалифицируются на ЧМ напрямую. Команды, занявшие вторые места, а также победители Лиги наций продолжат борьбу в стыковом раунде.
Германия
Швейцария
Дания
Франция
Испания
Португалия
Нидерланды
Австрия
Италия
Бельгия
Англия
Хорватия
Германия
Швейцария
Дания
Франция
Испания
Португалия
Нидерланды
Австрия
Италия
Бельгия
Англия
Хорватия
За игроков сборной Турции очки пришли, а сборная Англии не играла в Лиге Наций в этом году, то был матч отбора на Чемпионат Мира-2026, а этот турнир не участвует в конкурсе. Просьба внимательнее прочитать правила конкурса.
За игроков сборной Турции очки пришли, а сборная Англии не играла в Лиге Наций в этом году, то был матч отбора на Чемпионат Мира-2026, а этот турнир не участвует в конкурсе. Просьба внимательнее прочитать правила конкурса.