Стали известны составы групп европейского квалификационного турнира ЧМ-2026

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вчера, 08:51

После завершения четвертьфинала Лиги наций УЕФА стал известен окончательный состав групп европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Мундиаль пройдёт в США , Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Победы в 1/4 ЛН одержали Германия, Франция, Португалия и Испания.

Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа С: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан‑Марино.

Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.