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Стали известны составы групп европейского квалификационного турнира ЧМ-2026

вчера, 08:51

После завершения четвертьфинала Лиги наций УЕФА стал известен окончательный состав групп европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Мундиаль пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Победы в 1/4 ЛН одержали Германия, Франция, Португалия и Испания.

Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа С: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан‑Марино.

Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Победители групп квалифицируются на ЧМ напрямую. Команды, занявшие вторые места, а также победители Лиги наций продолжат борьбу в стыковом раунде.

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Все комментарии
FootFun
FootFun
вчера в 22:46
Может таким образом и повысится зрелищность к сборным второго и третьего сорта
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 16:55
туркам с грузинами не повезло.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:28
Извиняюсь, а НАШИГДЕ???
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 15:02
Думаю в группах B/C/E/F/G/H/K ожидается борьба с лидером и за второе место
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 15:02
5-7 сильных сборных, немного крепких, остальные абсолютно слабейшие сборные. Поэтому отборы смотреть вообще нет никакого желания.
shur
shur
вчера в 13:21
...приплыли! Ни одной группы смерти, всё по полочкам, всем всё по силам, даже несколько взгруснулось, без интриги - пиво на ветер...!!!
протон
протон
вчера в 12:34
Интересно, что с расширением участников ЧМ, отбор в Африке стал похожим на старый европейский отбор, там даже есть свои Лихтенштейны в виде Сейшел. Ну а отбор в Европе с 4-5 командами в группах стал еще скучнее чем раньше, практически никаких топовых матчей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:31
В каждой группе есть фавориты... но иногда бывают и нюансы...
sv_1969
sv_1969 ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 10:15
Скорее всего так и будет
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:55
Добавили несколько недостающих звеньев
p23vea4uzbgv
p23vea4uzbgv
вчера в 09:44
В 7 группах из 12 судьба первого места уже известна.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:23
В финальную часть должны выйти:
Германия
Швейцария
Дания
Франция
Испания
Португалия
Нидерланды
Австрия
Италия
Бельгия
Англия
Хорватия
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Selim Yavuz (раскрыть)
вчера в 09:08
Доброе утро.

За игроков сборной Турции очки пришли, а сборная Англии не играла в Лиге Наций в этом году, то был матч отбора на Чемпионат Мира-2026, а этот турнир не участвует в конкурсе. Просьба внимательнее прочитать правила конкурса.
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