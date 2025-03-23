Обляков и Сергеев не сыграют за сборную России в поединке с Замбией

Полузащитник Иван Обляков и нападающий Иван Сергеев не примут участия в товарищеском матче сборной России с Замбией. Об этом сообщил врач национальной команды Владимир Хайтин.
В поединке с Гренадой 19 марта хавбек ЦСКА не играл, а форвард «Крыльев Советов» заменил на 65-й минуте Артёма Дзюбу.
В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам.
мечтали сфоткаться со звёздами, а тут такое ...
мечтали сфоткаться со звёздами, а тут такое ...