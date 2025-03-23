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Обляков и Сергеев не сыграют за сборную России в поединке с Замбией

вчера, 15:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияЗавтра в 20:00 Не начался

Полузащитник Иван Обляков и нападающий Иван Сергеев не примут участия в товарищеском матче сборной России с Замбией. Об этом сообщил врач национальной команды Владимир Хайтин.

В поединке с Гренадой 19 марта хавбек ЦСКА не играл, а форвард «Крыльев Советов» заменил на 65-й минуте Артёма Дзюбу.

В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:17
Какое горе и для сборной, и для болельщиков. Думаю, никто бы из нас и не вспомнил об этих двух выдающихся футболистах, если бы мы не увидели их в составе на игру.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:55
Еврокубками не перегружены, играют раз в неделю от силу и вдруг устали. Бедняжки
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:47
У Дзюбы руковирус, Сергеев заменит его с легкостью и передаст привет передасту Соболеву
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:33
А я слышал,сами играйте со своей Замбией
протон
протон
вчера в 19:32
Вообще странная мотивировка. У Облякова хорошая выносливость. Он много матчей проводит по 90 минут играя примерно на одном уровне не выпадая из ритма из-за усталости. Его если меняют то только ради тактических перестановок. И тут вдруг устал...
НЕ хейтер
НЕ хейтер
вчера в 19:30
с замбией спокойно бы и школьная команда сыграла
pnd5m943qxuf
pnd5m943qxuf
вчера в 18:14
С Замбией можно и вторым составом играть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:02
Тоже что и остальные. Бабло рубит и делится с кем надо...
g26w62ce9fdy
g26w62ce9fdy
вчера в 17:07
Похоже пол-команды не сыграет
ABir
ABir
вчера в 17:03
Пусть долечиваются в клубах, в распоряжении тренера сборной достаточно хороших игроков, чтобы равносильно заменить травмированных, и добиться нужного результата.
112910415
112910415
вчера в 16:40
гости могут обидеться :
мечтали сфоткаться со звёздами, а тут такое ...
KSY-25
KSY-25
вчера в 16:39
Потеря потерь
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:22
Как говорится, нет худа без добра. Здоровее будут для игр в клубах.
Vilar
Vilar
вчера в 16:20
Ну, всё, у Замбии преимущество, наша сборная ослаблена...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:12
Надо поберечься коли так. Здоровье прежде всего
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:12
Надо же, а Сергеев что делает в Сборной России?
7bf68jg4kpan
7bf68jg4kpan
вчера в 16:07
Их есть кем заменить, у Волеры большая сборная.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:52
Видимо специально слабых и голодных сборных для игр подбирают...
lotsman
lotsman
вчера в 15:38
Пусть восстанавливаются. С Замбией без них справятся.
ay49vwhwvfkm
ay49vwhwvfkm
вчера в 15:36
Главное чтобы шайтан-рука играл!
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