Обляков и Сергеев не сыграют за сборную России в поединке с Замбией

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вчера, 15:29

Полузащитник и нападающий не примут участия в товарищеском матче сборной России с Замбией. Об этом сообщил врач национальной команды Владимир Хайтин.

В поединке с Гренадой 19 марта хавбек ЦСКА не играл, а форвард «Крыльев Советов» заменил на 65-й минуте Артёма Дзюбу.