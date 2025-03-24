Замбийский игрок украинского клуба не отказывался от матча с Россией

Замбийский футболист украинского «Металлиста» сообщил источнику, что не отказывался играть со сборной России в товарищеском матче.

Ранее генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии (FAZ) Рубен Каманга рассказал, что два футболиста не поедут на игру из-за повреждений, а Мафвента — по другой причине.

Это не так. У меня просто нет визы, поэтому я никуда не могу выезжать, пока не получу её. Я не отказывался от игры. Конечно, я бы поехал в Россию на товарищеский матч, будь у меня виза.