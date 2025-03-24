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Де Йонг принял решение остаться в «Барселоне»

вчера, 21:50

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение о продолжении карьеры в составе каталонского клуба.

Действующий контракт игрока истекает в 2026 году, однако ранее он отказывался вести переговоры о его продлении, что вызвало многочисленные публикации в СМИ о возможном продаже футболиста клубом.

По информации источника, де Йонг изменил свою позицию и намерен подписать новый договор с «Барселоной». На данный момент стороны ведут переговоры.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:27
нормально, пусть дальше работает !
asq2envj23cb
asq2envj23cb ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:59
Тогда бы и не предлагали новый контракт...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:36
Посидит на жирном зарплате до конца контракта, и бесплатно уйдет. Он за эти оставшиеся полтора сезона заработает больше, чем до конца карьеры в Европе. Ему и 1/3 его зарплаты не предложат нигде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
голландец пришел при Бартомеу.
у Де Йонга такой контракт из за отсрочки на которую он согласился во времена ковида. здесь много раза сказано об этом.
вот контракт Левандовски вызывает больше вопросов.
его подписал Лапорта в период, когда клуб попал под жесткую экономию.
хотя есть понимание что Барселоне необходимо была звезда под спонсорские рекламы...а Левандовски это как раз маркетинг в первую очередь.
и Роберт хотя бы близко играл на свои деньги.
и чемпионат помог выиграть при Хави.
плюс он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. и сейчас лучший бомбардир.
хорошо что клуб и ФДЙ нашли понимание и готовы продлить контракт.
лучше сохранить голлпандца, чем потом искать кого то на ценную позицию.
вон Реал мучается в поисках найти нового Крооса.
Френки наш человек)))
вот бы убрать из состава Фати.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:19
Всё никак не могут избавиться от игрока с огромным ЗП 😁 Он тоже не дурак, берет по максимуму, больше никто столько платить не будет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:55
Другим языком - не сказал ровно ничего! Не продлил контракт, хотя за его бабоськи Барса и не спешит его продлевать, вообщем, выстрел в пустоту! Кстати, хорошее кино, посмотрите!
Гость
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