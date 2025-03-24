Де Йонг принял решение остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг принял решение о продолжении карьеры в составе каталонского клуба.
Действующий контракт игрока истекает в 2026 году, однако ранее он отказывался вести переговоры о его продлении, что вызвало многочисленные публикации в СМИ о возможном продаже футболиста клубом.
По информации источника, де Йонг изменил свою позицию и намерен подписать новый договор с «Барселоной». На данный момент стороны ведут переговоры.
у Де Йонга такой контракт из за отсрочки на которую он согласился во времена ковида. здесь много раза сказано об этом.
вот контракт Левандовски вызывает больше вопросов.
его подписал Лапорта в период, когда клуб попал под жесткую экономию.
хотя есть понимание что Барселоне необходимо была звезда под спонсорские рекламы...а Левандовски это как раз маркетинг в первую очередь.
и Роберт хотя бы близко играл на свои деньги.
и чемпионат помог выиграть при Хави.
плюс он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. и сейчас лучший бомбардир.
хорошо что клуб и ФДЙ нашли понимание и готовы продлить контракт.
лучше сохранить голлпандца, чем потом искать кого то на ценную позицию.
вон Реал мучается в поисках найти нового Крооса.
Френки наш человек)))
вот бы убрать из состава Фати.
у Де Йонга такой контракт из за отсрочки на которую он согласился во времена ковида. здесь много раза сказано об этом.
вот контракт Левандовски вызывает больше вопросов.
его подписал Лапорта в период, когда клуб попал под жесткую экономию.
хотя есть понимание что Барселоне необходимо была звезда под спонсорские рекламы...а Левандовски это как раз маркетинг в первую очередь.
и Роберт хотя бы близко играл на свои деньги.
и чемпионат помог выиграть при Хави.
плюс он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. и сейчас лучший бомбардир.
хорошо что клуб и ФДЙ нашли понимание и готовы продлить контракт.
лучше сохранить голлпандца, чем потом искать кого то на ценную позицию.
вон Реал мучается в поисках найти нового Крооса.
Френки наш человек)))
вот бы убрать из состава Фати.