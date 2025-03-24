Де Йонг принял решение остаться в «Барселоне»

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вчера, 21:50

Полузащитник «Барселоны» принял решение о продолжении карьеры в составе каталонского клуба.

Действующий контракт игрока истекает в 2026 году, однако ранее он отказывался вести переговоры о его продлении, что вызвало многочисленные публикации в СМИ о возможном продаже футболиста клубом.

По информации источника, де Йонг изменил свою позицию и намерен подписать новый договор с «Барселоной». На данный момент стороны ведут переговоры.