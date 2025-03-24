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Ван Дейк решил покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

вчера, 20:04

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принял решение о завершении своей карьеры в клубе по окончании текущего сезона.

33-летний игрок принял такое решение под влиянием недавних неудач команды, включая выбывание из Лиги чемпионов и поражение в финале Кубка английской лиги.

Летом ван Дейк получит статус свободного агента и сможет присоединиться к другому клубу без трансферной оплаты.

По данным источника, ПСЖ проявил интерес к игроку и уже начал переговоры по его переходу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 07:21
Не хочу как-то приуменьшить заслуги Ливерпуля в АПЛ, но было и несколько факторов, которые косвенно повлияли на чемпионскую гонку!
А вот теперь смотрите, за Салаха клубы из Саудовской Аравии предлагали более ста млн, но получили отказ, а летом нужно будет искать ему замену, которая обойдется клубу примерно в ту же сотню. Вы можете сказать, что без голов голов Салаха Ливерпуль бы не шел на первом месте... и тут я с Вами не поспорю, но нельзя же зависить от одного игрока!!! Видели мы что происходит с Ливером, когда Салаха перекрывают, вот уйдет он в новом сезоне, что тогда?! А так, у условного новичка был бы сезон на адаптацию, у тренера был бы сезон на построение команды и всё такое
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 06:38
Диас Луис, не уровень
112910415
112910415
сегодня в 05:32
важного человека упустили ! (
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Относительно кого сдал Ваня Дейк ? Относительно остальных или себя самого ? Это две большие разницы. В любом случае Ливеру даже близко не найти такого уровня дефа в обозримом будущем. Кто кроме него может у "битлов" рулить расстановкой при том же корнере или штрафном на ворота Ливера ? Конате ? Трент ? И близко нет.

Без большого столбика в защите, любой топ хавает банки от соперника с незавидной регулярностью. И тут даже анализ не нужен. Гвардиол, Рюдигер, Дейк, Араухо, Упамекано..., без таких детин под 190 см., оборона рано/поздно трескается, как орех.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:42
А к своей собственной игре у него нет вопросов? Он и сам уже сдал.
Летом 34 года. Возможно хитрый ход уйти свободным агентом. Перейдя в другой клуб свободным агентом получит хороший разовый подписной бонус, плюс зар.плату запросит скорее всего больше чем в Ливерпуле (220 тыс.неделю).
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:32
Ну, Дарвин был импульсивным подписанием, хотя насчёт посредственности не соглашусь, ему надо было дать годик-два дозреть в той же Бенфике или условном Наполи... Ну а кто ещё? Кьеза - курам насмех, можно было и не брать или отправлять в тот же Наполи. Нужно было кого-то типа Осимхена забирать за любое бабло, если б обо76ись ну и гик с ним, а вообще нужно было с Салахом Манэ переподписывать а не строить 82
shur
shur
вчера в 22:29, ред.
...пару лет в Реале было бы неплохо, на всё воля ...... (Переса!!!)
...Хорошая бы замена была !!!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:15
В таком возрасте уже можно покинуть такой интенсивный чемпионат, как АПЛ. Италия и Франция прекрасный выбор, где ещё лет 5 можно позажигать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:57
Да, несколькими трансферами убили великую команду, взяв двух посредственных напов и все посыпалось
DVL
DVL
вчера в 21:29
Вирджилу только почет и уважение!!! Это его личный выбор, фаны красных должны принять его решение с должным уважением, учитывая его вклад в становления Ливерпуля. Претензии только тем, кто должен заниматься его контрактом, и в том что они упустили Трента и Ван Дейка свободными агентами.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:22
Не думаю, что тут про Клоппа или Слота речь, скорее Эдвардса штормит
Karkaz
Karkaz ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:02
Продав этих троих не выиграли бы чемпионат
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:54
Да уж, плохи дела у Ливера, могут потерять сразу трех лидеров еще и не выручив с их ухода ничего!!! Считаю это провалом тех людей, кто занимается контрактами в клубе. Вы либо находите варианты для переподписания контрактов, либо продаете игроков за год до истечения контракта, и не важно лидер это или нет, так хотя бы можно отбить какие то деньги, на новые подписания!
Что касается ВВД, то думаю он даже в таком возрасте найдет для себя топ клуб
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:54
Ливерпуль Клоппа закончился, посмотрим в следующем сезоне на Ливерпуль Слота
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 20:52
Вслед за Трентом захочет в Испанию.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:30
Вот это конечно трагедия, если это правда. Вирджил - лучший игрок 10летия, имхо
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:28
Ван Дейк своё уже отыграл...
sv_1969
sv_1969 ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 20:22
Да это я просто предположил!
Bryan
Bryan ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:17
Да не, такого не могло произойти, было бы тупо если абсолютный лидер команды не сумел бы договориться клубом.
Bryan
Bryan
вчера в 20:15
Нету лч нету Трента и Ван Дейка) Теперь пойдут новости про уход Салаха.)
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:10
Большое спасибо за очень тонкий правильный обзор. Впереди пять дней будем искать пути -дороги. Удачных прогнозов!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:05
А может просто не сумели договориться?
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