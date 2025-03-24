Ван Дейк решил покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

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вчера, 20:04

Защитник «Ливерпуля» принял решение о завершении своей карьеры в клубе по окончании текущего сезона.

33-летний игрок принял такое решение под влиянием недавних неудач команды, включая выбывание из Лиги чемпионов и поражение в финале Кубка английской лиги.

Летом ван Дейк получит статус свободного агента и сможет присоединиться к другому клубу без трансферной оплаты.