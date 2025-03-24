Ван Дейк решил покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принял решение о завершении своей карьеры в клубе по окончании текущего сезона.
33-летний игрок принял такое решение под влиянием недавних неудач команды, включая выбывание из Лиги чемпионов и поражение в финале Кубка английской лиги.
Летом ван Дейк получит статус свободного агента и сможет присоединиться к другому клубу без трансферной оплаты.
По данным источника, ПСЖ проявил интерес к игроку и уже начал переговоры по его переходу.
Что касается ВВД, то думаю он даже в таком возрасте найдет для себя топ клуб
Что касается ВВД, то думаю он даже в таком возрасте найдет для себя топ клуб