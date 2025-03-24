«Барселона» установила цену за Рафинью

Нападающий «Барселоны» Рафинья продолжает привлекать внимание многих команд.
Каталонский клуб установил цену в размере 120 млн евро за бразильца. Интерес к форварду проявляют клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.
Нападающий «Барселоны» Рафинья продолжает привлекать внимание многих команд.
Каталонский клуб установил цену в размере 120 млн евро за бразильца. Интерес к форварду проявляют клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.
запятую сами поставьте)...
запятую сами поставьте)...
У него спрашивают о цене и он называет цену очень высокую для рваной обуви.
Покупатель удивлен ценой...
- У меня долги, срочно деньги нужны, потому вот такая цена- отвечает мужик.
У него спрашивают о цене и он называет цену очень высокую для рваной обуви.
Покупатель удивлен ценой...
- У меня долги, срочно деньги нужны, потому вот такая цена- отвечает мужик.