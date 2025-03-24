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«Барселона» установила цену за Рафинью

вчера, 22:16

Нападающий «Барселоны» Рафинья продолжает привлекать внимание многих команд.

Каталонский клуб установил цену в размере 120 млн евро за бразильца. Интерес к форварду проявляют клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:25
нормальную цену выставили
swyn8unzzq97
swyn8unzzq97
сегодня в 05:20
Не самый грандиозный ценник однако.
Atleti
Atleti
вчера в 23:28
+- такую же сумму за Альвареса установили. Вроде и продаются, а вроде бы и нет
Futurista
Futurista
вчера в 23:00, ред.
Продать нельзя оставить...
запятую сами поставьте)...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:58
Интересно, Если ЗМ получит, поспешат продавать? Хотя там Педри скорее!..
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:49
Один мужик продает старую обувь.
У него спрашивают о цене и он называет цену очень высокую для рваной обуви.
Покупатель удивлен ценой...
- У меня долги, срочно деньги нужны, потому вот такая цена- отвечает мужик.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:32
Ценник ещё ничего не значит, продадут дешевле...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:21
Да не, наврятли кто то вывалит столько денег за игрока, которому уже 29-ый год пошел. Тем более бразилец, высокий риск, зачастую они как раз к 30-32 годам потухают, играют хуже.
Capral
Capral
вчера в 22:20
В 28 лет, 120млн- никто не купит, поэтому и цену пугающую выставили.
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