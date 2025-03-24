Защитник «Ливерпуля» Трент перейдёт в «Реал» этим летом

По информации журналиста Саши Тавольери, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд 1 июля 2025 года перейдет в мадридский «Реал».
Соглашение между сторонами достигнуто на срок пяти лет, предусматривая ежегодную заработную плату в размере 15 млн евро до вычета налогов.
Помимо базовой зарплаты, футболисту полагаются значительные бонусы за выполнение поставленных задач и разовый бонус за подписание контракта, размер которого соответствует рыночной стоимости игрока.
В последнее время руководство «Ливерпуля» предпринимало попытки уговорить 26-летнего защитника продлить контракт с клубом, однако игрок твердо намерен реализовать переход в «Реал».
да отношение к футболу давно заработал место на банке.
последние топовые матчи с ПСЖ яркий пример.
в Париже в ситуации 1 в 1 Дембеле, прям скажем, все игроки Ливерпуля были безобразны кроме вратаря, но Трент исполнил так исполнил… и много за ним пренебрежения и недо-пас-бег-шаг… конечно, при должной отдаче все же классный игрок. но когда Вини, Мбаппе и Джуд мало помогают оборонцам, на вряд ли Трент захочет выполнять черновую работу за всех как негр на сахарной плантации
да отношение к футболу давно заработал место на банке.
последние топовые матчи с ПСЖ яркий пример.
в Париже в ситуации 1 в 1 Дембеле, прям скажем, все игроки Ливерпуля были безобразны кроме вратаря, но Трент исполнил так исполнил… и много за ним пренебрежения и недо-пас-бег-шаг… конечно, при должной отдаче все же классный игрок. но когда Вини, Мбаппе и Джуд мало помогают оборонцам, на вряд ли Трент захочет выполнять черновую работу за всех как негр на сахарной плантации