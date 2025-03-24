Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Защитник «Ливерпуля» Трент перейдёт в «Реал» этим летом

вчера, 18:33

По информации журналиста Саши Тавольери, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд 1 июля 2025 года перейдет в мадридский «Реал».

Соглашение между сторонами достигнуто на срок пяти лет, предусматривая ежегодную заработную плату в размере 15 млн евро до вычета налогов.

Помимо базовой зарплаты, футболисту полагаются значительные бонусы за выполнение поставленных задач и разовый бонус за подписание контракта, размер которого соответствует рыночной стоимости игрока.

В последнее время руководство «Ливерпуля» предпринимало попытки уговорить 26-летнего защитника продлить контракт с клубом, однако игрок твердо намерен реализовать переход в «Реал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Наполи» хочет подписать полузащитника сборной Грузии
Вчера, 18:06
СлухиСтало известно, кому «Наполи» готов продать Осимхена
Вчера, 17:45
Слухи«Челси» планирует выкупить Санчо у МЮ за 25 млн фунтов
Вчера, 17:16
Слухи«Челси» включился в борьбу за подписание Николаса Уильямса
Вчера, 17:07
Слухи«Марсель» хочет сохранить Балерди в команде
23 марта
СлухиКейн хочет вернуться в Английскую Премьер-Лигу
23 марта
Сортировать
Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:12
Да уже давно он не торт. Только иногда раз в месяц бывают вспышки прежнего Арнольда, а потом только портит погоду. Спасибо за всё конечно, что сделал для Ливерпуля, но пора обновляться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:51
Это Юрген Клопп его сделал
Bryan
Bryan
вчера в 20:45
"немного 56" это что у тебя? Я помню его неуважительные поступки в Боруссии, когда кричал на старика по команде. В прошлом сезоне танцевал перед фанатами Барселоны когда был матч 3-2, в этом сезоне перед фанатами Сити и фанатами Атлетико. Он же не ребенёк. Если он не знает какие слова надо говорить а какие нет - он в каждом матче будет получать по красной.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 20:27
Нет, он просто как любой англичанин немного 56 и не раздупляет, что если в модальном глаголе есть составляющая "кюь" то это нельзя произносить вслух. С менталкой у него всё в порядке, по крайней мере лучше чем у многих
Bryan
Bryan
вчера в 19:55
Если Трент в каждом матче будет подавать длинные передачи на Мбаппе, Вини или Родриго - это уже половина гола.
Bryan
Bryan ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Хо-хо-хо, Беллингем вообще не адекватный. Чел, который может послать судью на**й, вообще не адекватный. Он ещё индюка танцует перед фанатами Сити)
RM_35
RM_35
вчера в 19:52
ну и хорошо!!! надеюсь впишется в игру Реала!!!
Bryan
Bryan
вчера в 19:50
Беллингем убедил Трента больше чем Слот.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 19:31
От этого перехода в первую очередь выиграет сам игрок.
Разовый бонус, зарплата, климат, титулы само собой будут разного разлива.
А что получит Мадрид покажет только время.

Азар пропал, Алаба тоже не запомнился игрой, этот А.... , скорей всего туда же пойдёт.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:20
Не думаю что размер разового бонуса будет цена его рыночной стоимости. Зачем тогда Реал ждёт до истечения его контракта? Они бы его летом купили, или зимой. Ливерпуль в этой ситуации с удовольствием бы его продала даже за 30-40 млн, чем бесплатно отпускать. Думаю лямов 10-15 дадут на руки, и всё. Больше давать смысла нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:00
давно зазвездился.
да отношение к футболу давно заработал место на банке.
последние топовые матчи с ПСЖ яркий пример.
в Париже в ситуации 1 в 1 Дембеле, прям скажем, все игроки Ливерпуля были безобразны кроме вратаря, но Трент исполнил так исполнил… и много за ним пренебрежения и недо-пас-бег-шаг… конечно, при должной отдаче все же классный игрок. но когда Вини, Мбаппе и Джуд мало помогают оборонцам, на вряд ли Трент захочет выполнять черновую работу за всех как негр на сахарной плантации
112910415
112910415
вчера в 18:49
охота пуще неволи
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:47
Саша Барон Коэн. Не приживется у них Трент, слишком много личностей, кто тянет одеяло на себя, один Беллингем адекватный, ну, можт еще Модрич и Васкез. И вообще, скоро этому вашему Реалу - кирдык!
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:44
добавит вариативности, хорошие длинные передачи, отличные подачи делает!
Согласен с этим! Вот только кто его страховать будет?Вот это вопрос)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:43
Неоднозначное отношение к этому трансферу!
протон
протон
вчера в 18:43
Может в защите он не самый лучший, но в атаке это ТОП. За карьеру сделал больше голевых передач, чем некоторые АПЗ. В защите страховать его будут, а в атаке он добавит вариативности, хорошие длинные передачи, отличные подачи делает, такой игрок и нужен сейчас Реалу. Тем более свободным агентом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:34
Саша Тавольери "зуб даёт"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 