Защитник «Ливерпуля» Трент перейдёт в «Реал» этим летом

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вчера, 18:33

По информации журналиста Саши Тавольери, защитник «Ливерпуля» 1 июля 2025 года перейдет в мадридский «Реал».

Соглашение между сторонами достигнуто на срок пяти лет, предусматривая ежегодную заработную плату в размере 15 млн евро до вычета налогов.

Помимо базовой зарплаты, футболисту полагаются значительные бонусы за выполнение поставленных задач и разовый бонус за подписание контракта, размер которого соответствует рыночной стоимости игрока.

В последнее время руководство «Ливерпуля» предпринимало попытки уговорить 26-летнего защитника продлить контракт с клубом, однако игрок твердо намерен реализовать переход в «Реал».