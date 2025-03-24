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«Ливерпуль» и «Челси» готовы заплатить 75 млн евро за игрока «Аталанты»

вчера, 21:30

Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман может вернуться в Англию.

В подписании вингера заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Оба клуба готовы этим летом предложить за трансфер Лукмана 75 млн евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:22, ред.
Уже 27 лет, слишком стар для нынешнего Челси 😁 Болик юнцов собирает.
А так, в Англии он уже играл за Лестер и Фулхэм, и не был так хорош. Возможно повторится. Зачастую списанные игроки из АПЛ перейдя в Серию А играют хорошо и долго, множество примеров.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:39
Нет, возможно выстрелит, а может и нет. Надо добавлять и брать либо Исака, чью антропометрию и опыт в АПЛ ещё надо поискать, либо угорать по полной, ну за 170 Альвареса отдадут, а Эндрик даже за 60 3 никому не нужен, думайте сами и те и те!
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