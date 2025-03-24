«Ливерпуль» и «Челси» готовы заплатить 75 млн евро за игрока «Аталанты»

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вчера, 21:30

Полузащитник «Аталанты» может вернуться в Англию.

В подписании вингера заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Оба клуба готовы этим летом предложить за трансфер Лукмана 75 млн евро.