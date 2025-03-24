«Ливерпуль» и «Челси» готовы заплатить 75 млн евро за игрока «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман может вернуться в Англию.
В подписании вингера заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Оба клуба готовы этим летом предложить за трансфер Лукмана 75 млн евро.
Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман может вернуться в Англию.
В подписании вингера заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Оба клуба готовы этим летом предложить за трансфер Лукмана 75 млн евро.
А так, в Англии он уже играл за Лестер и Фулхэм, и не был так хорош. Возможно повторится. Зачастую списанные игроки из АПЛ перейдя в Серию А играют хорошо и долго, множество примеров.
А так, в Англии он уже играл за Лестер и Фулхэм, и не был так хорош. Возможно повторится. Зачастую списанные игроки из АПЛ перейдя в Серию А играют хорошо и долго, множество примеров.