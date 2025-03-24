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«Наполи» хочет подписать полузащитника сборной Грузии

вчера, 18:06

Полузащитник Георги Кочорашвили может покинуть «Леванте».

По данным источника, в подписании грузина заинтересованы «Наполи» и «Спортинг».

Сумма потенциального трансфера может составить от 7 до 10 млн.

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Все комментарии
Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze ответ ebg4hw28zsq8 (раскрыть)
вчера в 22:35
Особенно конте с лоуреньесли...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:08
Хвичи протеже?)...

hzmem9hez3c7
hzmem9hez3c7
вчера в 18:29
Умеют грузины в Европе найти свои команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:17
Сейчас ещё одного грузина дёшево возьмут, а продадут дорого....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:14
Грузины нынче "в ударе" - следовательно "в большой цене"...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:10
хороший игрок.
в Спортинге Кочорашвили заигрался бы
ebg4hw28zsq8
ebg4hw28zsq8
вчера в 18:09
Подсели видать на чачу в Неаполе за последнее время, вот теперь и приходится как-то выкручиваться
Гость
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