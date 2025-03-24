«Наполи» хочет подписать полузащитника сборной Грузии

Полузащитник Георги Кочорашвили может покинуть «Леванте».
По данным источника, в подписании грузина заинтересованы «Наполи» и «Спортинг».
Сумма потенциального трансфера может составить от 7 до 10 млн.
Полузащитник Георги Кочорашвили может покинуть «Леванте».
По данным источника, в подписании грузина заинтересованы «Наполи» и «Спортинг».
Сумма потенциального трансфера может составить от 7 до 10 млн.
https://youtu.be/TozaWVDgUUQ?feature=shared
в Спортинге Кочорашвили заигрался бы
в Спортинге Кочорашвили заигрался бы