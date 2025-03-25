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«Барселона» согласовала условия нового контракта с де Йонгом

сегодня, 00:32

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится на стадии переговоров о продлении контракта с клубом.

Руководство «Барселоны» готово сохранить текущий уровень заработной платы игрока в размере 19 миллионов евро в год, однако структура оплаты будет изменена.

Предполагается, что фиксированная часть оклада де Йонга будет уменьшена, а сумма бонусов, зависящих от достижений игрока, увеличится.

В новом контракте также планируется закрепить пункт об отступных в размере 80 миллионов евро, аналогичный тому, который был включен в соглашение Рональда Араухо.

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Все комментарии
tsc8hfybe2en
tsc8hfybe2en
сегодня в 07:42
Барселона все же нашла как немного надуть игрока.
h3xh2w5z5h9s
h3xh2w5z5h9s
сегодня в 06:41
Раз клубу этот игрок еще нужен, то он и продляет с ним контракт.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:37
Барселона сорит деньгами
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:35
Зачем? От него надо избавляться
Гость
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