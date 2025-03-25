«Барселона» согласовала условия нового контракта с де Йонгом

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится на стадии переговоров о продлении контракта с клубом.
Руководство «Барселоны» готово сохранить текущий уровень заработной платы игрока в размере 19 миллионов евро в год, однако структура оплаты будет изменена.
Предполагается, что фиксированная часть оклада де Йонга будет уменьшена, а сумма бонусов, зависящих от достижений игрока, увеличится.
В новом контракте также планируется закрепить пункт об отступных в размере 80 миллионов евро, аналогичный тому, который был включен в соглашение Рональда Араухо.