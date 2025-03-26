Сборная Норвегии переиграла Израиль в матче отбора к ЧМ-2026

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сегодня, 00:43

Сборная Израиля уступила Норвегии во 2-м туре отбора на чемпионат мира-2026 (2:4).

На 39-й минуте отличился защитник сборной Норвегии Давид Вольф. На 55-й минуте Мохаммад Абу-Фани сравнял счёт. На 59-й минуте Александр Серлот вывел гостей вперёд. На 65-й минуте Кристофер Аэр забил третий мяч в ворота хозяев. На 83-й минуте Эрлинг Холанд довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте Дор Тургеман забил второй гол в ворота сборной Норвегии.

После этой игры Израиль занимает 3-е место в группе I (3 очка), Норвегия лидирует (6 баллов).